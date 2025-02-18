國民黨啟動「打惡罷戰隊」　喊與黃國昌攜手、支援罷免綠委民團

▲國民黨宣布正式啟動「打惡罷戰隊」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘發起「大罷免」，藍綠基層、民間團體全台遍地開花啟動連署，國民黨今（18日）啟動「打惡罷戰隊」，協助遭罷免的立委闢謠，並透露未來將結合立法院、各地議會、社團等力量，支持公民團體罷免民進黨立委，並與民眾黨主席黃國昌攜手，一起「以戰止戰、以罷止罷」，守護各縣市地方建設、守護台灣民主。

迎戰大罷免潮，民進黨17日成立「挺公民、護民主」律師團提供法律協助，確保公民行使民主權利不受干預，外界關注國民黨後續如何因應相關罷免行動。

國民黨今日也召開記者會宣布啟動「打惡罷戰隊」，發言人楊智伃指出，由於綠營與公民團體發動大罷免，在台灣掀起政治惡鬥，因此國民黨今日成立「打惡罷戰隊」，將廣邀各地方議員、議會黨團以及有戰力的年輕人一起加入戰隊，協助各地的國民黨立委，擊破造謠與謊言，她並強調，雖然綠營造謠一張嘴，讓國民黨闢謠跑斷腿，但仍將勇於反擊。

國民黨桃園市議員凌濤指出，桃園6個國民黨立委被罷免的理由，全部都是瞎說出來的，根本不需要討論，而且那些理由完全不成立，就像過去基隆市長謝國樑罷免案一樣，國民黨會支持這些藍委對戰「青鳥」，而且已經就組織戰、空戰做了最好的準備。

凌濤諷刺，「青鳥」非常傻，被立法院民進黨團總召柯建民耍得團團轉，柯建銘已經說出大白話，賴清德總統、行政院長卓榮泰都充分知悉推動大罷免，而且未來賴清德還要華麗大出場，賴清德難道還要再躲到後面當影舞者嗎？

凌濤說，罷免國民黨立委葉元之的領銜人史書華搞小三，瞎扯抗中保台，宣稱自己的前妻遭中國介入，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠，遭名嘴爆料與中國籍女子過從甚密，「親中舔共」，他懷疑曹興誠根本就是中國在台灣的在地協力者，而且過去曹興誠拋棄中華民國國籍，還質疑國民黨違反「反分裂國家法」，因此曹興誠就是中共同路人。

楊智伃也說，徐巧芯因為戰力太強，被罷免團體當成仇恨值太高，但賴清德的不信任度再創新高，是否也應該罷免賴清德？公民團體宣稱遭到台北市政府「查水錶」，但台北市政府完全依法行政，提供市民安全環境，因此罷團說法不實。

楊智伃表示，罷免團體指控國民黨立委李彥秀有美國綠卡，但李彥秀過去在美國留學期間為了生活需要，只有申請美國社會安全碼，根本沒有綠卡，公民團體在沒有證據情況下，就要罷免李彥秀，另外，國民黨立委王鴻薇被控刪除消防署預算，這也是造謠，雖然王鴻薇確曾提案刪減預算，但消防署說明後，消防預算完全一毛未刪。

另，楊智伃指出，綠營名嘴溫朗東因為曹興誠被發現與中共有千絲萬縷的關係，因而指控徐巧芯的先生劉彥澧在上班時間賭博，但今天早上立刻被打臉，因為劉彥澧參加德州撲克競技並非賭博行為，且有請假。

國民黨新北市議員黃心華則幫國民黨立委葉元之澄清強調，葉元之非常冤枉，被公民團體指控服務處沒人，但其實公民團體跑去的地方是葉元之在競選時期的辦公室，而非現在的地方服務處。