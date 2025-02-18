控「幽靈聯署、造冊」　立委李坤城赴新北檢按鈴告發

▲三重區立委李坤城(右)今日到新北地檢署按鈴申告。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

三重區民進黨籍立委李坤城今(18)日與民進黨「挺公民、護民主」房彥輝律師赴新北地檢署按鈴申告，告發罷免團體涉嫌偽造文書、違反個人資料保護法第41條非法蒐集及利用個資罪等罪，委請地檢署查明該罷免團體違法造冊過程，以釐清相關刑事責任。

李坤城指出，春節前後都未在三重選區看到有所謂的罷免團體在公開場合設攤連署，網路上也查不到任何罷免的公開資訊，卻突然達到一階送件標準，當時他就推測可能是「幽靈連署、幽靈造冊」。果不其然在2/13接獲民眾陳情，該民眾表示自己支持李坤城，沒簽罷免卻收到新北市選委會查詢單，該民眾要求新北市選委會要查清楚，為何他個資會外洩成為罷免工具，也懷疑是否他過去曾經是老國民黨員，個資才會被利用。

在罷團照片經由自由新聞網在2/13公開後，李坤城又接獲民眾爆料，該罷免團體成員之一疑似為國民黨三重區黨部執行長羅大宇，並提供中國國民黨三重區黨部粉絲團相關照片佐證，所以李坤城合理懷疑推動此次惡罷的「幽靈連署」，和國民黨三重區黨部有關，恐以過去的黨員資料造假連署，讓不知情的民眾成為政治惡罷的工具。

李坤城表示，他謝謝中央黨部秘書長林右昌在第一時間就打電話關心及提供律師協助，也相信三重選民眼睛是雪亮的，不論是在地方推動的建設，或是與里長、社團的合作，他在三重的努力是大家有目共睹，他會繼續推動三重建設，不讓惡罷團體破壞三重的進步。