　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生偷開父親小黃上路　擦撞路旁14輛機車落跑！害慘老爸

▲桃園市一名17歲高中生昨天下午偷開父親計程車外出，行經中原夜市附近時，疑似閃避車輛不慎撞倒路旁14輛機車，肇事後逃逸仍被女警攔查到案。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

▲一名17歲高中生偷開父親計程車外出，行經中原夜市附近時疑似閃避車輛，撞倒路旁14輛機車。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名17歲高中生昨（17）日下午5時許偷開父親計程車外出，行經中壢區中原夜市附近時，疑似閃避車輛不慎撞及路旁停放14輛機車，少年肇事後未停下查看即離開現場，中壢交通中隊據報後到場攔查到案，少年下車後坦承肇事，辯稱緊張不知如何是好，現場處理員警初步調查並無人受傷，酒測值則為零，將依《道路交通管理處罰條例》對少年及其父親開罰，少年最高恐面臨2萬4千元罰鍰，父親部分則可能面臨吊扣駕照3個月與吊扣計程車處罰。

▲桃園市一名高中生昨天下午偷開父親計程車外出，行經中原夜市附近時不慎撞倒路旁14輛機車，肇事後被女警攔查到案，並通報現場警網支援。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

▲少年肇事後被女警攔查到案。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

中壢交通中隊於昨天下午5時許接獲通報，在中壢區實踐路（中原觀光夜市）附近發生交通事故，員警立即派員到場，經調查係17歲少年偷開父親所有之計程車在三和二街往大仁四街方向，疑似閃避車輛撞擊停放路旁14輛機車，少年肇事後未留在現場，後來被警方攔停到案。

▲中壢交通中隊昨天在中原夜市附近處理肇事逃逸案，少年偷開父親計程車不慎撞倒路旁14輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲少年偷開父親計程車不慎撞倒路旁14輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

員警到場後初步調查現場並無人受傷，肇事少年經酒測後，酒測值為零，少年初步坦承因閃避車輛不慎撞及路旁機車，因緊張且無駕照不知如何處理才肇逃。

網友則紛紛在Thread上留言：「應該還是學生」、「在網路上看到自己的車覺得好好笑，莫名其妙被撞，要牽車才有人跟我講，超扯」「女警察直接把他抓下來」、「雖然中原是違規聖地，撞成那樣也是離譜」、「幸好今天沒去，沒停車在那邊」。

▲中壢交通中隊昨天在中原夜市附近處理肇事逃逸案，少年偷開父親計程車不慎撞倒路旁14輛機車，現場慘況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊分隊長姚憬恆指出，警方於昨天下午5時許獲報，在實踐路有交通事故發生，經了解為少年駕駛父親所有營業計程車，疑似閃避車輛而撞擊停放路邊之14輛機車，肇事後未停留現場，經警方到場且有熱心民眾協助指認並攔下。現場無人受傷，警方將對少年及父親均依法舉法。

▲桃園市少年偷開父親計程車不慎撞倒路旁14輛機車，計程車右前保險桿也有撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲計程車右前保險桿也有撞擊痕跡。

其中父親部分，依照道路交通管理處罰條例第23條第2項：「允許未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣之人，駕駛其車輛。吊扣其駕駛執照3個月」。

少年部分，依照道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款：「未領有駕駛執照駕駛汽車，處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」。第60條第3項：「經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新臺幣1萬5千元以上4萬5千元以下罰鍰」。第62條第1項：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰」。

 【更多新聞】

桃園景福宮祈安遶境五頂神轎出巡　韓網紅Judy感受台灣宗教魅力

2度纏綿13歲女友！籃球場當摩鐵還拍片　男大生認錯賠30萬換緩刑

婚紗公司欠稅4500萬險遭管收　前董座借款繳200萬辦分期獲釋

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳妍希離婚！父逝「丈夫沒參加葬禮」　洩婚變前兆
陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！
陳妍希、陳曉「2年前是最後同框」！　0互動畫面曝光
陳妍希離婚！曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物
陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！　狗仔揭炸裂內幕
快訊／黃瑄宣布離婚！
快訊／陳妍希、陳曉證實離了8年婚！
小優爆亂傳緋聞遭吳宗憲解約！　胡瓜：她有打來道歉
WBCQ中華隊名單不會再更換！　蔡其昌透露2大取捨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

高中生偷開父親小黃上路　擦撞路旁14輛機車落跑！害慘老爸

獨／王大陸豪砸100萬！找專門集團閃兵役　裝「心臟問題」騙過醫

台中凌晨2起酒駕自撞　醉男騎分隔島撞路燈...衝進騎樓毀招牌

王大陸閃兵被逮！集團手法曝光　3編劇+導演「騙醫師開假證明」

士林23歲男徹夜狂飲自撞「4輪朝天大風車」　驚險畫面曝光

控「幽靈聯署、造冊」　立委李坤城赴新北檢按鈴告發

學長指示改罰單！基層警過年前丟工作　淪「貪污犯」哽咽

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查　傳疑似還有網紅涉案

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

高中生偷開父親小黃上路　擦撞路旁14輛機車落跑！害慘老爸

獨／王大陸豪砸100萬！找專門集團閃兵役　裝「心臟問題」騙過醫

台中凌晨2起酒駕自撞　醉男騎分隔島撞路燈...衝進騎樓毀招牌

王大陸閃兵被逮！集團手法曝光　3編劇+導演「騙醫師開假證明」

士林23歲男徹夜狂飲自撞「4輪朝天大風車」　驚險畫面曝光

控「幽靈聯署、造冊」　立委李坤城赴新北檢按鈴告發

學長指示改罰單！基層警過年前丟工作　淪「貪污犯」哽咽

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查　傳疑似還有網紅涉案

王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠

「戰地軍醫」又來騙！彰化女暈船　15萬比特幣差點打水漂

獨／新光三越爆炸10分鐘後...廣播裝沒事：系統故障　購物愉快

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣

AI進軍時尚電商！　自拍選尺寸到自動盤點降退貨率

228健康一下！3 ／1花蓮健走、植樹憑發票贈苗　有機會中大獎

aMEI挺偏鄉童！獻聲國泰世華基金會《大樹計畫》公益影片　捐款抽好禮

台積電拉尾盤漲15元至1110　台股漲160點收23666

孕媽咪必看！均衡飲食嚴禁酒精勿生食　醫曝飲食全攻略

社會熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

快訊／王大陸涉閃兵遭逮！檢警帶回11人調查

獨／王大陸豪砸100萬！裝「心臟問題」騙過醫

嫩妹舒壓狂吸老司機　一原因秒拋男客不做了

即／竹聯幫主治喪委員77人名單曝光

即／柯爸病逝！柯弟代捧牌位赴私人會館

王大陸閃兵被逮！集團手法曝光　3編劇+導演「騙醫師開假證明」

國道未繫安全帶挨罰！她提告辯「胸部大會破皮」

彰化最大廢墟要拆了　黃金帝國18日開拆

陸男偷渡台灣稱「投奔自由」　新北地院判決出爐

新光三越氣爆11名「無名英雄」　盧秀燕明表揚

即／生技之神被起訴！林榮錦內線助家族海撈

即／基隆民宅火警！1男陳屍陽台　警消搶救中

更多熱門

相關新聞

無照男開「瑞典坦克」撞飛騎士　肇逃再追撞被逮

無照男開「瑞典坦克」撞飛騎士　肇逃再追撞被逮

新北市三重區一名男子疑似服安眠藥精神不佳，一早開著女友的車外出閒晃，卻直接逆向撞飛一名男騎士，還波及停車格的11部機車，就在救護人員忙著救治騎士時，肇事男子竟跳上車把車開走，結果又在另一個路口追撞一部小客車，警方獲報將他逮捕，經查他駕照已被吊扣，依道交法肇逃、無照、逆向最高開罰3萬4800元，訊後依肇事逃逸罪移請新北地檢署偵辦。

酒駕女撞死單親媽肇逃：以為不嚴重

酒駕女撞死單親媽肇逃：以為不嚴重

翁撞路邊10輛機車落跑　警追查開罰

翁撞路邊10輛機車落跑　警追查開罰

東港夜市8歲童遭機車撞飛！肇逃少年慘了

東港夜市8歲童遭機車撞飛！肇逃少年慘了

屏東男狂撞8車落跑！6歲童腳傷送醫

屏東男狂撞8車落跑！6歲童腳傷送醫

關鍵字：

桃園少年偷開父親計程車中原夜市肇事逃逸撞倒14輛機車無人傷亡

讀者迴響

熱門新聞

即／王大陸驚傳涉逃兵役遭逮　正在偵訊中

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

王大陸被捕！經紀人反常舉動曝光

阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面