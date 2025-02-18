高中生偷開父親小黃上路　擦撞路旁14輛機車落跑！害慘老爸

▲一名17歲高中生偷開父親計程車外出，行經中原夜市附近時疑似閃避車輛，撞倒路旁14輛機車。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一名17歲高中生昨（17）日下午5時許偷開父親計程車外出，行經中壢區中原夜市附近時，疑似閃避車輛不慎撞及路旁停放14輛機車，少年肇事後未停下查看即離開現場，中壢交通中隊據報後到場攔查到案，少年下車後坦承肇事，辯稱緊張不知如何是好，現場處理員警初步調查並無人受傷，酒測值則為零，將依《道路交通管理處罰條例》對少年及其父親開罰，少年最高恐面臨2萬4千元罰鍰，父親部分則可能面臨吊扣駕照3個月與吊扣計程車處罰。

▲少年肇事後被女警攔查到案。（圖／翻攝自Threads網友many_sections提供）

中壢交通中隊於昨天下午5時許接獲通報，在中壢區實踐路（中原觀光夜市）附近發生交通事故，員警立即派員到場，經調查係17歲少年偷開父親所有之計程車在三和二街往大仁四街方向，疑似閃避車輛撞擊停放路旁14輛機車，少年肇事後未留在現場，後來被警方攔停到案。

▲少年偷開父親計程車不慎撞倒路旁14輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

員警到場後初步調查現場並無人受傷，肇事少年經酒測後，酒測值為零，少年初步坦承因閃避車輛不慎撞及路旁機車，因緊張且無駕照不知如何處理才肇逃。

網友則紛紛在Thread上留言：「應該還是學生」、「在網路上看到自己的車覺得好好笑，莫名其妙被撞，要牽車才有人跟我講，超扯」「女警察直接把他抓下來」、「雖然中原是違規聖地，撞成那樣也是離譜」、「幸好今天沒去，沒停車在那邊」。

中壢交通中隊分隊長姚憬恆指出，警方於昨天下午5時許獲報，在實踐路有交通事故發生，經了解為少年駕駛父親所有營業計程車，疑似閃避車輛而撞擊停放路邊之14輛機車，肇事後未停留現場，經警方到場且有熱心民眾協助指認並攔下。現場無人受傷，警方將對少年及父親均依法舉法。

▲計程車右前保險桿也有撞擊痕跡。

其中父親部分，依照道路交通管理處罰條例第23條第2項：「允許未領有駕駛執照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣之人，駕駛其車輛。吊扣其駕駛執照3個月」。

少年部分，依照道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款：「未領有駕駛執照駕駛汽車，處新臺幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰」。第60條第3項：「經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新臺幣1萬5千元以上4萬5千元以下罰鍰」。第62條第1項：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰」。