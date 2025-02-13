無照男開「瑞典坦克」撞飛騎士+11機車　溜上車落跑又追撞被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子疑似服安眠藥精神不佳，一早開著女友的車外出閒晃，卻直接逆向撞飛一名男騎士，還波及停車格的11部機車，就在救護人員忙著救治騎士時，肇事男子竟跳上車把車開走，結果又在另一個路口追撞一部小客車，警方獲報將他逮捕，經查他駕照已被吊扣，依道交法肇逃、無照、逆向最高開罰3萬4800元，訊後依肇事逃逸罪移請新北地檢署偵辦。

據悉，13日上午7時許，無業的49歲吳姓男子開著女友的「瑞典坦克」富豪小客車外出閒晃，行駛到三重區三和路二段時，疑因精神不濟，開車逆向撞飛52歲許姓男機車騎士，波及停車格的11部機車，造成許全身多處擦挫傷，就在救護人員到場準備要將騎士送醫時，吳男趁隙跳上車踩油門加速逃逸。

▲吳男開瑞典坦克逆向撞飛騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

吳男肇逃後，又在三和路四段追撞29歲曾男駕駛的小客車，警方獲報趕抵事故現場，發現吳男就是肇逃駕駛，隨即將他逮捕帶回偵訊。經調查，員警在他車內及身上均未查獲違禁品，但駕照已被吊扣，他自稱自己有失眠困擾，前一晚有吃安眠藥，才會精神恍惚肇事。

吳男肇事逃逸、違規逆向、無照駕駛等3項違規，依《道路交通管理處罰條例》62條第2項、45條第1項3款、21條第1項5款規定，最高可併處3萬4800元罰鍰。訊後依肇事逃逸罪移請新北地檢署偵辦。

▼吳男趁救護人員將騎士送醫時肇事逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故造成騎士受傷還波及停車格的11部機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼吳男隨後又追撞另一部小客車後被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）