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桃園景福宮祈安遶境五頂神轎出巡　韓網紅Judy感受台灣宗教魅力

▲景福宮主委簡征潭主持科儀儀式，副市長蘇俊賓與副議長李曉鐘等人帶領信徒請神出巡，祈求蛇年平安順遂、五穀豐收。（圖／景福宮提供）

▲景福宮主委簡征潭主持科儀儀式，副市長蘇俊賓與副議長李曉鐘等人帶領信徒請神出巡，祈求蛇年平安順遂、五穀豐收。（圖／景福宮提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園大廟景福宮於元宵節舉行「祈安遶境暨藝文展演活動」，吸引大批信眾熱情參與為地方祈福。今年遶境陣容浩大，以五頂神轎及十五尊神明共同出巡，展現桃園深厚信仰文化與民俗魅力，其中特別邀請韓國網紅Judy擔任活動記錄者，她熱情開場：「桃園景福宮就像韓國首爾景福宮一樣有名氣，五頂神轎巡行桃園，為大家祈福平安，很榮幸能全程參與記錄，大家一起跟著神明招財納福」。

桃園大廟景福宮創建於乾隆十年（西元1745年），至今已有近300年歷史，為桃園最具代表性信仰中心之一，被列為國家三級古蹟。桃園大廟景福宮主祀開漳聖王，香火鼎盛，庇佑地方繁榮昌盛。此次遶境不僅是信仰展現，更是歷史文化的傳承，讓民眾感受桃園深厚的宗教底蘊。

▲景福宮主委簡征潭與韓國網紅Judy講解鑽轎底祈福之用意。（圖／景福宮提供）

▲景福宮主委簡征潭與韓國網紅Judy講解鑽轎底祈福之用意。（圖／景福宮提供）

韓國網紅Judy有幸全程參與，她興奮地說：「這是她人生首次參加遶境，看到這麼盛大民俗活動印象最深刻的是大家都是徒步走路，但走得開心又歡喜，對我們外國人來說，真的很新奇，也很值得體驗。一定會推薦外國朋友來台灣感受這樣的傳統活動」。

遶境隊伍經過桃園慈護宮時，Judy體驗了扶轎進廟、三進三退拜廟儀式，與大家一起高喊「進哦！」。她開心地說：「這真的太新鮮了！」會後，與志工姐姐們一起分送象徵平安吉祥的鹹光餅， 她還參與鑽轎底祈福，又領到廟方發放的壽桃，直呼今年一定會超級幸運。

▲桃園大廟景福宮遶境隊伍徒步踩街祈安繞境熱鬧非凡。（圖／景福宮提供）

▲桃園大廟景福宮遶境隊伍徒步踩街祈安繞境熱鬧非凡。（圖／景福宮提供）

值得一提的是，景福宮這次遶境共有五頂神轎出巡、15尊神明庇佑四方，沿途接受信眾參拜祈福，場面壯觀且氣勢磅礴。介紹如下：
第一頂神轎–中壇元帥（太子元帥）。第二頂神轎–湄洲媽祖。第三頂神轎–元壇元帥。第四頂神轎–開漳聖王。第五頂神轎–開基開漳聖王。

景福宮主委簡征潭表示，今年遶境融合多種傳統陣頭與藝陣表演，讓整場活動更加熱鬧非凡，包括：報馬仔–在遶境隊伍前方報告神轎進程，懿樂軒（北管）–傳統樂曲悠揚，增添喜慶氣息，慈護宮仙女團–祥和莊嚴，展現台灣信仰文化之美，七寶娘傘–特色民俗表演，象徵祈福與庇佑。

此外，系列藝文展演，展現桃園在地學子藝術才華，包括桃園區莊敬國小太鼓隊／國術隊–剛勁有力。展現傳統武術與鼓藝之美北門國小扯鈴隊，多次在全國民俗體育競賽獲獎，技藝精湛的北埔採茶舞展現台灣客家文化之美、壽山高中活力唱跳充滿活力的現代舞台演出、龍潭農工熱舞社的年輕學子的熱情舞蹈表演、桃園高中舞獅團祥獅獻瑞，增添喜慶氛圍、特別體驗：扶轎、發送鹹光餅、鑽轎底。

▲桃園大廟景福宮祈安徒步隨香繞境隊伍陣式浩大。（圖／景福宮提供）

▲桃園大廟景福宮祈安徒步隨香繞境隊伍陣式浩大。（圖／景福宮提供）

簡征潭指出，這次遶境活動邀請桃園各國高中小學特色民俗藝陣參與表演，年輕學子可從活動中認識傳統文化薪火相傳，讓年輕世代認識傳統，並將這份文化底蘊代代相傳，親身的體驗，才能真正感受到文化的魅力。」

景福宮總幹事李詩明也特別感謝義工無私奉獻，讓遶境活動成功圓滿，特別感謝所有義工夥伴，「無論是維持秩序、協助神轎進香、遶境交通安排，大家無私奉獻，讓這場盛會圓滿成功」。

景福宮主委簡征潭強調，隨著遶境圓滿落幕，對信眾滿懷感恩，期待明年再度共襄盛舉，延續這份傳統文化的深厚底蘊，文化薪火相傳，期待明年再相會。

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