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基隆72歲翁撞毀路邊10輛機車落跑　警調監視器找人開罰

記者郭世賢／基隆報導

基隆市72歲的賴姓男子於今（9日）清晨4時許，駕車在安一路迴轉準備返家時，不慎撞上路旁停放的10多輛機車。事故發生後，賴男未依規定報警處理，反而選擇逃離現場，所幸未造成人員傷亡。警方透過監視器畫面鎖定肇事車輛，並以車追人，傳喚賴男到案說明，以釐清事故原因。由於賴男涉及肇事逃逸，警方已依法開單處罰。

▲基隆男撞毀路旁10機車逃逸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆男駕駛撞毀路旁10多輛機車逃逸，警調監視器追查開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警局第四分局安定派出所於9日上午接獲民眾報案，指稱停放在安一路205號附近的機車遭到撞毀，數量多達10餘輛。警方隨即調閱周邊監視器，發現當天清晨4時許，一輛汽車在迴轉時疑似因操作不當撞上路旁機車，隨後逃逸。警方根據車牌號碼追查，最終鎖定並傳喚賴男到案說明。

賴男向警方表示，當時因天色昏暗，未能注意前方路況，才不慎撞上機車。警方調查後認定，雖然事故未造成人員傷亡，但賴男未依規定留在現場處理，也未主動報警，反而選擇逃逸，已依法對其開罰。此外，警方也在現場留下字條，通知受害車主與警方聯繫，以便後續向賴男求償。

基隆市警局第四分局呼籲，發交通事故時應立即報警並留待現場等候警方到場處理，切勿逕自離開以維護雙方權益。

▲基隆男撞毀路旁10機車逃逸。（圖／翻攝自「基隆人」臉書社團）

▲民眾發現整排機車被撞毀，貼文直呼「被撞得慘不忍睹」。（圖／翻攝自「基隆人」臉書社團）

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