酒駕女初五「撞死單親媽」肇逃逆向狂飆　落網喊：以為不嚴重

▲酒駕女在八里撞到行人後，不但沒有下車查看，反而加速離開現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市八里區初五2日發生一起死亡車禍，51歲許姓女子酒後開車，行經中華路時撞上一名走在路旁的67歲文姓女子，她撞人後不但未下車查看或報警，反而加速離開肇事逃逸，甚至一度逆向行駛。警方獲報後火速在8小時內逮捕許女，許女向警方坦承知道撞到人，但以為對方不嚴重才離開。

事件發生在2日晚間6點多，當時天色相當昏暗且正在下雨，許女結束在八里跟親友聚會後，酒後開車準備回到三重住家，不料行經八里區中華路三段時，意外撞上走在路旁的文女，但她撞人後不但沒下車查看或幫忙報警，反而加速逆向離開現場，肇事逃逸。

▲許女撞人後肇事逃逸，一度在馬路上逆向行駛。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消晚間7點多接獲民眾通報，趕到時發現文女已經失去呼吸心跳，立刻交對方扛上救護車送醫搶救，但文女最終仍傷重不治。警方在事故地點發現汽車燈殼碎片，但現場無監視器直接拍攝，無法確認發生時間，只好擴大調閱經過車輛及經過車輛行車記錄器。

警方調查後，發現有一輛轎車經過事故地點前，曾出現跨越分向線、車身搖晃等情況十分可疑，車輛最後駛入三重一處社區，因此立刻派人前往追查，發現車輛右前方頭燈有毀損情形，認為車主許女涉嫌重大，將許女帶回派出所偵辦。

許女偵訊時向警方表示，她2日中午跟親友聚餐小酌，覺得酒退了才開車回家，也坦承知道有撞到人，以為對方傷勢不嚴重才離開。警方指出，許女酒測值0.07毫克，訊後依肇逃致死、公共危險等罪將許女移送檢方偵辦，檢方複訊後裁定6萬元交保，全案持續偵辦中。

死者文女是單親媽媽，獨自扶養女兒家境不好，當天剛跟女兒一起過完春節，將女兒送回位在八里的教養院，不料走路前往車站的途中遭遇死劫，消息讓文女親人相當傷心又氣憤，認為肇事者當時如果有停車查看、幫忙呼叫救護車，文女可能有機會保住一命。

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