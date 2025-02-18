轟謝寒冰爆料「違背職業道德」　張益贍：破壞台灣民主才該被譴責

▲謝寒冰直播爆料曹興誠與小三合照。（圖／翻攝YouTube／「哏傳媒」直播節目)

記者郭運興／台北報導

媒體人謝寒冰17日爆料聯電創辦人曹興誠一系列與小三露骨照，而前民眾黨中央委員張益贍透過「ChatGPT」分析照片，得到結論為可能是AI生成，因此怒嗆「造謠仔謝寒冰」，謝則反擊「怎麼不分析其他張？還是想看原圖」。張益贍今（18日）再度回應此事，他表示，謝寒冰未做查證，違背職業道德，曹董私生活，只有羨慕欽佩，但並不感興趣，自從徐巧芯罷免案被提出後，不斷打壓罷團，破壞台灣民主，才應該被譴責，而不是領銜人的私人生活。

張益贍17日針對謝寒冰爆料的「曹興誠與小三合照」，拿給ChatGPT分析，最後得到結果是「這張照片有可能是AI生成的，或經過大量如Deepfake、AI圖像生成技術的修飾與處理」。張益贍大酸「造謠仔謝寒冰，出來面對，害我羨慕曹興誠的身材許久」。

謝寒冰則回應，「張益贍要我出來面對，我就出來點醒你這個自欺欺人的傢伙，明明丟出了10張照片，張益贍卻選了一張，他為了遮住重要部位，而刻意修過的圖，丟給AI分析，你怎麼不分析其他幾張？還是你真的那麼想看原圖」？

▼張益贍將謝寒冰爆料照片拿去分析，得到可能是AI生成的結論。（圖／翻攝自Facebook／張益贍 ）

對此，張益贍反擊，謝寒冰是媒體前輩，應該知道查證消息來源的正確性，是媒體工作者的天職，未做查證，就逕行公布，違背職業道德。

張益贍表示，罷免是公民權，只要住滿該選區四個月，不要像張延廷做出錯誤示範，即可成為領銜人，而罷免案該被檢視的是被罷免的立法委員，而非領銜人。

張益贍直言，自己為何要看曹董其他圖片？曹興誠董事長的私人生活，只有羨慕欽佩，但並不感興趣，更無關公民團體對徐巧芯「違憲亂政」相關情事所所提出的質疑。

張益贍提到，自從徐巧芯罷免案被提出之後，徐就不斷攻擊領銜人，針對罷免人士及店家「跟蹤騷擾查水表」，不斷打壓罷免團體，破壞台灣民主，才是應該被譴責及關注，而不是領銜人的私人生活。

最後，張益贍強調，所以請媒體朋友關注溫朗東提出的質疑，台中市研考會劉彥澧，也是立委徐巧芯的先生，有無在上班時間出入賭博場所一事。不要被徐巧芯利用「曹董照騙」轉移焦點！

▼張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）