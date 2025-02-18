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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

▲▼謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

▲謝寒冰在直播節目中曝光曹興誠與「嫩三」的一系列親密合照。（圖／翻攝自「哏傳媒」直播節目）

記者葉國吏／綜合報導　

聯華電子創辦人曹興誠被爆與小三的私密照，對此曹興誠強調是AI合成假照片，揚言提告。而女方背景被查出是事古董買賣的公司董事長，致電至該公司，發現該公司警戒心即高。

資深媒體人謝寒冰直播節目「有哏來爆」爆料，稱曹興誠在對岸有名「嫩三」名叫單忠華（別名：單中華），這名女子是從事古董買賣事業的「廣東賢諾文化發展有限公司」董事長，單忠華與曹興誠二人曾公開在香港、大陸等地出沒，曹興誠也大手筆出資幫單女很多事。

謝寒冰強調，自己已查證賢諾文化公司董事長的姓名對外寫的是「單中華」，爆料者則稱「單忠華」是別名，差了一個字是否確為別名，自己還沒有查到進一步訊息，倒是也查到該女疑似曾有商業糾紛。

▲曹興誠被爆與小三親密合照，張益贍把照片丟Chat GPT分析，Chat GPT最後結論，這張照片有可能是AI生成的。（圖／翻攝自張益贍臉書）

對此曹興誠強調，為了政治上的目的，使用卑鄙下流手段，不顧別人死活，典型就是中共作風，這也提醒大家，親共的後果，就會變得跟中共一樣，變成道德無底線。曹興誠17日晚間再度發布聲明，表示針對散播那些聲稱與他有關的親密不雅照片都是合成的，「我確定會對散播者提告求償」。

根據《TBVS》報導，這位女董事長以外型美艷著稱，專注於古董買賣，尤其在佛教藝術品鑑賞方面具有深厚造詣。不過當這家公司被問及相關問題時，電話立即就被掛斷，警戒心頗高。

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