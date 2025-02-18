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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／劉彥澧遭爆上班日打德州撲克　徐巧芯不護短：社會觀感不佳

▲▼徐巧芯 聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯認為老公確實要好好檢討反省。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

名嘴溫朗東昨晚發文爆料徐巧芯丈夫、台中市府研考會主委劉彥澧於上班日現身德州撲克牌場，質疑他跑去公開賽場跟私人賭場，更狠酸徐巧芯「管別人老公之前，要不要先管管枕邊人？」劉彥澧今（18日）聲明強調，自己是參加合法的「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，且參加當天有依規定請假。不過徐巧芯說，公職做得好、做得不好，都是劉彥澧要承擔，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她絕不護短。

徐巧芯表示，劉彥澧今早已說明，當日是有請假，並非溫朗東所述之翹班。德州撲克錦標賽也是合法競技，不是賭博，希望大家不要因為政治，就污名化國際體育總會核可的智力競技活動。

不過徐巧芯也謝謝溫朗東提供相關資訊與提醒，她認為作為公眾人物，本就應該虛心接受，並且自我檢討。大家都是成年人了，自己可以也應該管好自己。公職做得好、做得不好，都是劉彥澧要承擔，就像她身為民代，努力為民服務、認真質詢並提出福國利民的法案修正，也是個人的負責。

徐巧芯強調，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，本人絕不護短，希望他如今日聲明所述，好好反省。雖並非翹班亦未違法，但一定要記得，為民服務才是優先要務。

劉彥澧稍早聲明指出，參加的比賽是「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百位國際選手參賽，比賽的形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金；該比賽籌碼是計分牌、非金錢，不是法律上的賭博，且場地是在合法場館。

劉彥澧說，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人的因素導致撲克競技被汙名化，若因為個人身分造成撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，未來會檢討改進。

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