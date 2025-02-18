　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

民團提道安7大隱憂　「機車限外側兩車道」降低安全性

▲▼交通部長陳世凱首度與六都針對道路交通安全座談。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱首度與六都針對道交座談，達成六共識。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部日前首度與六都座談，達成道安6項共識，包括停止線與行穿線拉開距離2到3公尺、重要或易肇事路口納18種情境改善、路口強化照明、每道路至少留2車道給機車等。不過，還路於民行人路權促進會今日提出7大隱憂，包括機車被限制外側2車道與公車動線交織讓安全性下降，行穿道照明非僅靠顏色變更即安全。

首先針對交通部與六都共識推動「永續提升人行安全計畫」設定行人環境改善指標，還路於民行人路權促進會表示，道路視野死角、人行道不平順成兒少身障隱形殺手，「永續提升人行安全計畫」應系統性細膩處理，其中「人行道改善長度」時，也應注意寬度、平整性、通用設計，以利嬰兒車、身障者等用路人使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，「路口行人安全設施改善」應考量視野距離避免遮住兒少身軀及視野；「校園周邊暨行車安全道路」有人車之間視野因障礙物受阻、不符合通用設計、學校四周有人行道但社區卻沒有而無法形成路網等問題，學童仍需在缺乏人行道的道路上與車輛爭道，風險依然存在。

其次是預告與當下位置標誌竟無差異讓駕駛混亂，促進會表示，《道路交通標誌標線號誌設置參考指引》仍有良修空間。

第三則是路權恢復正常化，促進會指出，政府無科學根據地限縮機車路權並限制強制兩段式轉彎，卻本末倒置忽略各種駕照濫發之起因，猶如蝴蝶效應般影響自行車等真正慢車、行人路權。例如將速度差異極大的工具包括機車與自行車允許共用於狹小「機慢車道」，導致自行車等慢車沒有安全空間，又例如為了更大的兩段式左轉空間，犧牲人行道、行穿道空間，讓人車爭道，甚至身障者必須繞路更遠的路。

還路於民行人路權促進會也指出，機車被限制於最多外側兩車道通行，導致與公車停靠動線交織，讓公車、機車、慢車被限縮於有限的道路寬度，使得三方用路人安全性下降，無助人本交通發展。交通部甚至近期修法規，允許各級政府設置T字路口的待轉區時得削減人行道，卻無明確定義行人可通過定義，各地因地制宜施作，嚴重影響身障者通行權益。

第四，促進會則提出用科學計算確保行人安全，指出單純「推動路口停止線與行穿線淨距修正以2-3公尺」視為完整修法並不充分，不僅只有路口，路段中亦有行穿線。同時應根據科學計算，以最高設計速率換算足夠視野距離及範圍之淨距的表格，供各級政府依循施作。並應在駕訓及考驗標準納入「當行穿道前有相鄰車道的車輛停等時，以確認有無行人及隨時停止的速度來超越鄰車」。

第五，促進會提醒行穿道照明非僅靠顏色變更即可確保安全；第六則是希望透光率政策更應完善，並要納入還路於民行人路權促進會參與，呼籲參照國際法規定擋風玻璃及前側車窗之透光率至少為70%，並就整體交通環境之安全為出發衡量其餘車窗透光率下限，透光率政策勿「雷聲大雨點小」。第七，則是喊話政府駕訓精進、法規接軌、對症下藥，補足郊區人行道缺失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
達美航空「機身上下顛倒」重摔！　逃生第一視角曝光
快訊／生技之神被起訴！　內線助家族海撈
快訊／徐巧芯「不護短」！　開批老公：社會觀感不佳
嫩妹舒壓狂吸老司機！半套1500　正面照曝光
快訊／基隆民宅大火！傳爆炸聲　1男陳屍陽台
鹹粥嬤笑了！　台商見到金孫曝近況
小三照是假的！曹興誠喊告　謝寒冰嗆「來告阿」：當庭比對有趣了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晨溫度再探底　周五鋒面冷氣團夾殺「凍雨區擴大」

冬天熱水器成奪命陷阱？用「這5招」保護自己和家人

北捷「1路線」狂飄尿騷味！一票人驚喊：以為是自己問題

中華郵政開辦Samsung Pay服務　5月底前祭優惠

民團提道安7大隱憂　「機車限外側兩車道」降低安全性

小三合照是假的　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」：當庭比對有趣了

台鐵常客優惠「上路5個月回饋金破5千萬」　首波2月底前未領歸零

今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

寒流機率升高！　急凍時間曝

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

王世堅車禍畫面曝！　等完右轉車直行...路邊車突起步釀禍

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

柯爸病逝！柯文哲羈押中　「弟弟代捧牌位」前往私人會館

【你坐到我了...】狗狗被同伴一屁股坐頭上臉直接被擠變形XD

明晨溫度再探底　周五鋒面冷氣團夾殺「凍雨區擴大」

冬天熱水器成奪命陷阱？用「這5招」保護自己和家人

北捷「1路線」狂飄尿騷味！一票人驚喊：以為是自己問題

中華郵政開辦Samsung Pay服務　5月底前祭優惠

民團提道安7大隱憂　「機車限外側兩車道」降低安全性

小三合照是假的　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」：當庭比對有趣了

台鐵常客優惠「上路5個月回饋金破5千萬」　首波2月底前未領歸零

今入夜低溫探9度　周四又有冷氣團「北東轉陰雨」

寒流機率升高！　急凍時間曝

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

明晨溫度再探底　周五鋒面冷氣團夾殺「凍雨區擴大」

嚇！「吃6年塑膠袋」　18歲少女胃裡取出1公斤異物

DeepSeek刺激AI導入　法人看好台灣供應鏈優勢

氣爆11名熱心英雄捨命救人！　台中市長盧秀燕合頒8萬獎金表揚

台南男狂閃雙黃燈一路蛇行　先A機車再把小客車「撞進騎樓」

快訊／竹聯幫主治喪委員77人名單曝光！ 王金平、柯建銘列主委

綠茶遭控詐騙50萬開店「拖欠員工薪水」！　經紀人發聲回應了

5跡象顯示「你單身會更幸福」　自己需要人陪是個誤會

第三起！藍營罷免綠委再爆抄名冊、死人連署　他酸連作弊都不會

勞金局辦理16億美元委任案　徵選4業者、每家4億美元

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

外景女主播「奶奶真偉大」　H級內衣照被神出

威力彩32槓飆16.5億　4星座、4生肖偏財旺

下波「更濕更強冷氣團」　急凍3天恐跌破10℃

寒流機率升高！　急凍時間曝

此生必交「3星座」好朋友！ 　第1名會陪你一起哭

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

她坐博愛座補眠　遭阿嬤腳踹逼讓位　

韓啦啦隊女神「跳繩晃10秒」影片曝　粉絲直呼危險

不雅照是合成　曹興誠喊告！謝寒冰嗆「來告阿」

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

身體「出現什麼現象」覺得老了　留言一面倒

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

更多熱門

相關新聞

台灣燈會首周末「機捷癱瘓」　交通部出手！比照春節啟動運具聯防

台灣燈會首周末「機捷癱瘓」　交通部出手！比照春節啟動運具聯防

2025台灣燈會在桃園登場，昨(15日)遇首個周六假日，擠進220萬人次，桃園機場捷運塞爆一度癱瘓，還有旅客卡在站內1小時出不了站，交通部見狀緊急「出手」，交通部長陳世凱表示，交通部昨夜啟動「運具聯防」，包括台鐵、高鐵和國道客運協助桃園市府疏運旅客。

傳高鐵代理董座鄭光遠將真除　交通部：毫無所悉

傳高鐵代理董座鄭光遠將真除　交通部：毫無所悉

TPASS 2.0優惠上路滿月　10萬人記名登錄

TPASS 2.0優惠上路滿月　10萬人記名登錄

交通部首邀六都座談「道安6共識」　每道路至少留兩車道給機車

交通部首邀六都座談「道安6共識」　每道路至少留兩車道給機車

交通部、內政部攜手完成「789處路口道安改善」　行人事故下降25%

交通部、內政部攜手完成「789處路口道安改善」　行人事故下降25%

關鍵字：

交通部六都道安共識還路於民行人路權促進會

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

「終於明白曹興誠為何反共」　作家：露骨照就算不是AI也明顯被設局

侯怡君「暴打臭罵」小三近1分鐘　劉至翰PO片「女藝人現場互毆」

威力彩飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎

快訊／群創53萬股民注意！　股東會紀念品「白米1公斤」

TOYOTA、Suzuki「全新入門7人座休旅」

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

徐巧芯老公被爆蹺班打德州撲克　劉彥澧反應曝光

柯文哲抱怨吳欣盈「失言一次掉5萬票」　她反嗆：問你爸媽

更多

最夯影音

更多

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！ 多人嚇醒：半個台北市都聽得到

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

【泰格與雪兒】高個女生日常

柯文哲父親病逝！柯媽「邊走邊哭」赴殯儀館

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：半個台北市都聽得到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面