「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容

▲梵蒂岡公布教宗在棺木中安息的照片，開放瞻仰遺容。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日以88歲高齡安詳辭世。梵蒂岡剛剛公布了教宗長眠於棺木中的照片，並且宣布靈柩將被移至「聖伯多祿大教堂」（St. Peter's Basilica，又稱聖彼得大教堂），以供民眾瞻仰遺容。

隨著教宗靈柩移至「聖伯多祿大教堂」，開放瞻仰遺容，教會臨時領袖「掌政官」（Camerlengo）與3名助手，也將負責確保教宗的漁人權戒（Fisherman's Ring）及鉛封都被銷毀，防止遭到冒用。

這項哀悼儀式預計持續9天，而樞機主教們正齊聚梵蒂岡，討論教宗的喪葬計畫，包括喪禮與下葬的具體日期。

方濟各2月因為感染支氣管炎超過一周而送醫治療，未料病情惡化為雙側肺炎，甚至出現哮喘，儘管一度病癒出院，最終仍於21日逝世。

根據梵蒂岡（Vatican）聲明，教宗因為中風併發心臟衰竭過世，他2022年親筆撰寫遺願信顯示，盼望遺體安葬於自己最常前往祈禱的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），並且要求墳墓簡樸無華，僅刻上「Franciscus」（方濟各拉丁文）。

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