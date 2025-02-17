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日春加盟主「總部爛木瓜直接丟」列7點喊冤　崩潰解約：會求償

▲▼日春木瓜牛奶卓姓業主提出證據。（圖／卓先生提供）

▲網友爆料，日春木瓜牛奶使用爛木瓜。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

記者周亭瑋／綜合報導

「日春木瓜牛奶」近日捲入食安爭議，遭爆使用爛水果、過期牛奶等，掀起譁然。一名網友代發文，稱這是中部加盟主針對此次風波的7大解釋，強調加盟店可自行選擇信任廠商，一直以來對產品都是高度要求，事發至今也未獲總部回應，於是宣布不繼續合作，同時也會向總部求償。

自稱「日春木瓜牛奶」加盟店的員工，在Threads上代老闆娘發文指出，他們所有的流程都是在採光明亮的工作檯作業，當初之所以選擇使用大片玻璃窗，就是讓來往路人或顧客能全程觀看木瓜、各種水果的樣貌和新鮮程度，以及料理的過程。

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老闆娘還強調，他們全程戴口罩，擦桌面與擦封口飲料杯的抹布用不同顏色區別，連切水果、打水果的手套都是分開的，「這次事件確實重創門市，我們也立即終止跟日春的合作，但有幾點還是必須做出澄清。」

▲日春加盟主「總部爛木瓜直接丟」列7點喊冤　崩潰解約：會求償。（圖／翻攝自Threads）

▲中部加盟主喊冤，並提出解約。（圖／翻攝自Threads）

1.直營店是由執行長自行管理，而加盟店則由加盟主全權處理，所以直營店必須照著執行長的要求去執行，但加盟店不需要，可自行選擇信任廠商，而我們也一直都是。

2.網路上的腐爛影片我們之所以不知情，是因為我們是加盟主，那是直營社群。執行長能要求直營店，但不能要求加盟主，因為合約有寫，所以我們有權力選擇我們信任的出貨源，也不用配合或硬性採用總部的木瓜！

3.時常有客人到店買不到木瓜牛奶，就是因為我們要求品質，品質保證的木瓜出不了貨，我們就暫時不賣，而不是跟總部調貨，所有木瓜在店內都陳設在櫥櫃，大家可以一目了然，因為我們對自己選用的木瓜有信心，根本不需要遮遮掩掩。

4.總部確實曾要求，第一次進貨要總部出貨，用總部的木瓜，收到貨後確實樣貌不佳，所以我們整批丟掉，網路上有人質疑，現在還有良心店家會丟嗎？但我們就是直接全部丟掉，曾因此有數日我們無法販售木瓜牛奶，靜候得獎木瓜，成本我們自己吸收，但絕不給客人不好的成品。

5.在我們店裡，因為對木瓜的信心，且多數客人為放學的孩子們，所以我們都會主動問要不要無糖？比較健康。我們敢用無糖，就是因為我們木瓜夠香甜，要不那些使用爛木瓜的，敢對客人做出這種無糖的承諾嗎？我想沒辦法。

▲▼日春木瓜牛奶卓姓業主提出證據。（圖／卓先生提供）

▲日春木瓜牛奶卓姓業主提出證據。（圖／卓先生提供）

6.這次的風波，一次抹煞我們經營的用心，千錯萬錯只能怪選錯加盟品牌。當初之所以選擇是因為曾經在北部住過，喝過無數次中壢夜市老闆娘的日春木瓜牛奶，很是喜歡，因此看到開放加盟後立刻投入，卻沒料到執行長的為人如此。所以即刻我們聯繫廠商撤走相關設備，並永久終止與日春的合約，日後也不再接觸相關議題。

7.也許會有人疑惑，為什麼有收過這樣的木瓜但沒有爆料呢？因為對於加盟主而言，自己要能定奪什麼東西該買、什麼東西不該賣，該丟掉就是全部丟掉，哪需要經過執行長同意？況且收到這種東西，他理應還要賠償我們呢！

最後，加盟主強調，「此篇文章不是為了辯解，而是要讓社會大眾能了解，同一個品牌也不一定都在同一艘船上。信任『老老闆娘』的日春而加盟，被老闆娘兒子的日春毀於一旦。若知道直營店有這種事情，誰又會拿石頭砸自己腳呢？」

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