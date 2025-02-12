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幫找戒指「老太太送護身符」致謝！　回家後房間「突冒2異狀」嚇瘋

▲▼黑影,租屋,變態,靈異,租房,影子 。（圖／免費圖庫stocksnap）

▲原PO收下老太太給的護身符。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享，某天晚上在回家路上遇到的事情，遇到一位老太太蹲在地上找東西，於是上前詢問是否需要幫助，成功找到戒指後，老太太給了一個護身符感謝他，他原本拒絕，但老太太堅持要他收下，他最後還是收下，沒想到回家之後，遇到很多怪事，後來去了廟裡找師父做法事，但情況仍沒有好轉。

原PO在Dcard發文，「那天之後，我再也不敢隨便幫陌生人撿東西」，某天晚上回家路上，看到有位老太太蹲在地上，焦急地找東西，於是上前詢問，原來老太太的戒指掉了，是過世丈夫留給她的唯一遺物，兩人找了五分鐘，終於在路邊的草叢裡找到戒指。

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老太太非常感激，連聲道謝，甚至還想請原PO喝咖啡，但原PO婉拒，正要離開時，老太太拉住他的手說「我送你一個護身符吧」，接著拿出一個紅色的小布袋，上面繡著特別的花紋，堅持要原PO收下。回家後，他隨手將護身符放在桌上，沒多想便去洗澡了。

然而，洗完澡出來後，房間溫度卻突然變很低，儘管窗戶都關著，卻感覺有冷風在吹。正當他覺得奇怪時，突然聽到身後傳來沙啞的聲音，「謝謝你幫我找到戒指…」他猛地回頭，卻什麼也沒看到。從那天起，每晚他都會聽到奇怪的聲音，有時是腳步聲，有時是低語，這讓他開始睡不好，精神狀況也變得很差。

後來，他去廟裡求助，師父說護身符可能是某種「媒介」，讓老太太可以跟著他。雖然師父幫他做了法事，但情況似乎沒有好轉。原PO提醒大家，「大家如果遇到陌生人給你東西，千萬不要隨便收下」。

貼文曝光，網友直呼超毛，「看完到洗澡出來那段整個頭皮發麻欸」、「我也有這樣的經驗，修行的師傅說如果你在做什麼事時，覺得身體不對勁或是背後涼涼的，就是無形中用盡身體力氣在告訴你不要做，一種另類保護」。不過也有網友質疑真實性，「好先進的冷氣喔，看來不需要用愛發電了」、「建議送給靠近赤道國家的朋友」、「好了啦，你乾脆說冥婚好了！」

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