　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新光氣爆！他看畫面「沒火光、沒焦」秒皺眉　大票共鳴：很怪

▲百貨內部嚴重毀損，增加搜救困難度。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲百貨內部嚴重毀損。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新光三越中港店昨（13）日發生嚴重氣爆，導致4人死亡、33人受傷。初步研判為瓦斯氣爆所引起，但詳細原因仍待進一步調查。就有網友回看畫面後，忍不住覺得很奇怪，「看過正常氣爆都帶有碳燒的痕跡，從路上拍到的畫面，噴出去沒有火光、煙塵也不多，看坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「新光這起氣爆很特殊欸？！」文中表示，看其他氣爆案，都有燒過的痕跡，可是看這次拍到的畫面，氣爆當下，噴出去並沒有火光，煙塵也不多，內部坍塌的裝潢看起來也沒有焦黑或燒黑。原PO不禁疑惑，「有沒有可能是大型的5馬的那種空壓機爆了才這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發議論，不少人也有同感，「就很玄」、「完全沒火，超怪」、「都是內循環？要調裡面的監視器吧？」「然後工人還有嚴重燒燙傷，現場看目前流出照片影片，沒看到燒焦痕」、「空壓機不會爆成這樣好嗎」、「傷者都是嚴重燒燙傷」、「如果是瓦斯的鍋會有火吧？但都沒火耶，怎樣才能威力這麼大卻又沒火？」「瓦斯濃度高的地方應該距離牆一段距離～但爆炸還是把牆噴飛～看內部監視器就知道。」

有網友則表示，「乙炔瞬間會有，所以不是有工人燒傷？」「個人猜測，拆除切割的火花、焊接的火花，這是很容易輕忽的地方，有些工地意外都火花」、「屏東明揚全廠爆炸，原本也認為是過氧化物熱分解氣爆，後來化災應變學者鑑定許久，才發現是先分解瀰漫後再發生塵爆」、「爆炸不是濃度高就爆，是要在一個濃度區間內，濃度太高反而不會爆炸 因為氧氣濃度不足。」

另外，網路上流傳幾張對話截圖，內容指出新光三越曾找來一組專門切瓦斯管團隊，沒想到切割中發生爆炸。不過欣中天然氣則表示，早在周一就已拆卸瓦斯表並封管，意外原因仍須進一步釐清。

新光三越氣爆造成4死33傷，消防局初步判定是瓦斯氣爆，外界質疑可能是天然氣引發。欣中天然氣發布聲明指出，新光三越在2月10日提出櫃位調整及整修要求後，公司立即拆除瓦斯表並完成封閉管路作業，並強調氣爆後管線外觀和封塞塞頭均完整，無瓦斯外漏或燃燒痕跡，認為與天然氣無關。

不過現場有證人指出事發前曾聞到瓦斯味，讓氣爆發生原因仍需要進一步調查釐清。不過因新光三越改裝美食街未事先申請，台中市長盧秀燕已經下令無限期停業，預估將開罰至少百萬元罰鍰。

【延伸閱讀】
►網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸
►台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／盧秀燕震怒！　對新光三越提出2要求
LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德親上火線
回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母帶愛女回新竹
台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動　狗仔：拍到了
家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長鞠躬道歉10分鐘
氣爆現場喊：黑牌別救了！　一圖看「重大事件檢傷分類」
傷心情人節！23歲女樓管男友悲痛現身
氣爆一發生　盧秀燕第一反應問這句！市府「內部對話」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中新光三越氣爆！他嘆「員工過20分鐘才被通知」：整個就火大

流感疫情恐燒到3月！抗病毒用藥擴大延長至3／15

台中新光三越氣爆「天然氣公司速澄清」　網拋出1疑問：好玄

中華郵政首間無人店「i郵箱寄取店」啟用　今年底前擴展百處

情人節玩心測直覺選巧克力　揭露你最無法抗拒的戀愛對象

振興觀光摸彩貳獎參獎同1人　宜蘭縣府：吸塵器、平板只能2選1

在14樓上廁所「氣爆瞬間一片黑暗」碎屑砸下　她嚇：腳邊跑邊抖

明晚變天「周日雨區擴大」　下波冷氣團急冷3天

氣爆一發生　盧秀燕第一反應問這句！台中市府「內部對話」曝

氣爆對多重器官打擊大！重症醫揭83%患者「遇1狀況會恐慌」

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

台中新光三越氣爆！他嘆「員工過20分鐘才被通知」：整個就火大

流感疫情恐燒到3月！抗病毒用藥擴大延長至3／15

台中新光三越氣爆「天然氣公司速澄清」　網拋出1疑問：好玄

中華郵政首間無人店「i郵箱寄取店」啟用　今年底前擴展百處

情人節玩心測直覺選巧克力　揭露你最無法抗拒的戀愛對象

振興觀光摸彩貳獎參獎同1人　宜蘭縣府：吸塵器、平板只能2選1

在14樓上廁所「氣爆瞬間一片黑暗」碎屑砸下　她嚇：腳邊跑邊抖

明晚變天「周日雨區擴大」　下波冷氣團急冷3天

氣爆一發生　盧秀燕第一反應問這句！台中市府「內部對話」曝

氣爆對多重器官打擊大！重症醫揭83%患者「遇1狀況會恐慌」

台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

台南文化景點對寵物友善　寵物入園抽好禮活動開跑

惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

石垣島交流首戰擔心天氣　樂天派12強國手黃子鵬先發

尹錫悅遭彈劾後首次！　南韓外長趙兌烈明會晤美國務卿盧比歐

更年期後還是「梨形身材」？小心是肝臟在求救！

盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

樹林新高度！LG17聯開宅簽約　信義：2年後開賣

9¾月台現身台灣　哈利波特專賣店南港LaLaport 3月開幕

稅收再超徵國民黨喊普發萬元　黃國昌：將開公聽會聽各界意見

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

生活熱門新聞

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

警消女兒曝爸「跑大雅工廠再衝新光」網哭爆

正妹拿「輝達RTX 5080顯卡」當情人節禮物　萬人瘋傳

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

週日冷氣團來襲　專家：可能達到強烈等級

上下班改「7:30至16:30」認證真的爽！一票人卻曝慘況

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴

更多熱門

相關新聞

新光三越氣爆4死37傷！澄清醫院4傷者傷況曝光

新光三越氣爆4死37傷！澄清醫院4傷者傷況曝光

台中新光三越13日上午發生氣爆造成4死32傷，疑似因為12樓樓層改裝施工不慎釀禍。中港澄清醫院黃仁杰副院長今(14日)上午說明住院收治傷者情形，表示目前澄清有4名傷者住院，包含2名澳門籍傷者、以及2名工人，目前傷者均意識清楚、情況穩定。

新光三越就醫增至37人！14人仍住院「6人在加護」

新光三越就醫增至37人！14人仍住院「6人在加護」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

獨／昨深夜宣布開放員工入館取物！　新光三越早上「急轉彎取消」

新光三越氣爆炸飛磚牆砸死2旅客　現場封鎖清理畫面曝

新光三越氣爆炸飛磚牆砸死2旅客　現場封鎖清理畫面曝

高雄10百貨商場消防安檢！稽查結果出爐

高雄10百貨商場消防安檢！稽查結果出爐

關鍵字：

氣爆新光三越台中網友

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面