新光氣爆！他看畫面「沒火光、沒焦」秒皺眉　大票共鳴：很怪

▲百貨內部嚴重毀損。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新光三越中港店昨（13）日發生嚴重氣爆，導致4人死亡、33人受傷。初步研判為瓦斯氣爆所引起，但詳細原因仍待進一步調查。就有網友回看畫面後，忍不住覺得很奇怪，「看過正常氣爆都帶有碳燒的痕跡，從路上拍到的畫面，噴出去沒有火光、煙塵也不多，看坍塌的裝潢也沒焦黑、燒黑、燻黑」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「新光這起氣爆很特殊欸？！」文中表示，看其他氣爆案，都有燒過的痕跡，可是看這次拍到的畫面，氣爆當下，噴出去並沒有火光，煙塵也不多，內部坍塌的裝潢看起來也沒有焦黑或燒黑。原PO不禁疑惑，「有沒有可能是大型的5馬的那種空壓機爆了才這樣嗎？」

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貼文引發議論，不少人也有同感，「就很玄」、「完全沒火，超怪」、「都是內循環？要調裡面的監視器吧？」「然後工人還有嚴重燒燙傷，現場看目前流出照片影片，沒看到燒焦痕」、「空壓機不會爆成這樣好嗎」、「傷者都是嚴重燒燙傷」、「如果是瓦斯的鍋會有火吧？但都沒火耶，怎樣才能威力這麼大卻又沒火？」「瓦斯濃度高的地方應該距離牆一段距離～但爆炸還是把牆噴飛～看內部監視器就知道。」

有網友則表示，「乙炔瞬間會有，所以不是有工人燒傷？」「個人猜測，拆除切割的火花、焊接的火花，這是很容易輕忽的地方，有些工地意外都火花」、「屏東明揚全廠爆炸，原本也認為是過氧化物熱分解氣爆，後來化災應變學者鑑定許久，才發現是先分解瀰漫後再發生塵爆」、「爆炸不是濃度高就爆，是要在一個濃度區間內，濃度太高反而不會爆炸 因為氧氣濃度不足。」

另外，網路上流傳幾張對話截圖，內容指出新光三越曾找來一組專門切瓦斯管團隊，沒想到切割中發生爆炸。不過欣中天然氣則表示，早在周一就已拆卸瓦斯表並封管，意外原因仍須進一步釐清。

新光三越氣爆造成4死33傷，消防局初步判定是瓦斯氣爆，外界質疑可能是天然氣引發。欣中天然氣發布聲明指出，新光三越在2月10日提出櫃位調整及整修要求後，公司立即拆除瓦斯表並完成封閉管路作業，並強調氣爆後管線外觀和封塞塞頭均完整，無瓦斯外漏或燃燒痕跡，認為與天然氣無關。

不過現場有證人指出事發前曾聞到瓦斯味，讓氣爆發生原因仍需要進一步調查釐清。不過因新光三越改裝美食街未事先申請，台中市長盧秀燕已經下令無限期停業，預估將開罰至少百萬元罰鍰。