奶奶住ICU「爺爺每天衝第一做這事」　護理師目睹幸福瞬間

▲爺爺每天都要幫手腳非常乾燥的奶奶擦乳霜。（圖／翻攝「林婷一下吧 icu護理師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

「最印象深刻的一個幸福的瞬間，我看到了！」ICU護理師林婷分享，在ICU目睹一對爺爺奶奶的愛情故事，爺爺每天衝第一會客，都要親自幫愛妻擦乳霜，讓超過2萬人感動按讚。

林婷在臉書說，這幾天在醫院裡看到一對老夫老妻，奶奶因敗血症住進ICU，小孩都在國外，相依為命的只有爺爺，因為奶奶很沒安全感，說什麼都要把手機留下，害怕的時候要跟爺爺視訊。

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林婷指出，雖然奶奶每次打視訊過去，沒講什麼內容，但好像聽到爺爺的聲音說，「我會客時間馬上去看妳啊」、「妳要聽護理師的話啊」、「我馬上到啊」、「不要怕啊」、「好好睡覺」、「掰掰掰掰（講超多次沒掛）」。

林婷表示，會客時間一到，果真爺爺排隊排第一個穿隔離衣要衝進來，奶奶很虛弱也很難受，但看到爺爺來就會笑，就會覺得安心。

「最印象深刻的一個幸福的瞬間，我看到了」，林婷提到，爺爺從霹靂腰包拿出藍色雪X蘭的乳霜，擦上奶奶的雙手雙腿，因奶奶的雙手雙腳都非常乾燥！爺爺說不想麻煩護理師，所以一大早趕搭公車來醫院，每天都要幫奶奶塗乳霜。

林婷說，相信他們平時也會爭吵，也會有矛盾，但是危難時刻，全心為對方著想，照顧對方的身體，尤其特別照顧對方的情緒，這一點令人印象深刻，太難得、太珍貴了，respect爺爺，「奶奶後來出院了，爺爺接她回家囉！」

林婷指出，許多令人心碎和失望的關係，不就是因為沒有考慮到對方的感受或情緒嗎？之前看過一本書老人說，「那時候的愛情可以跑7、8公里，只為一句：我想你了。」