他休息一下「眼上吊吐白沫」！妻喊吃飯驚見　等小孩到齊心跳停止

▲林婷答應太太，會幫先生用的乾乾淨淨，讓先生舒服離開。（圖／翻攝「林婷一下吧 icu護理師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU護理師林婷提醒，這幾周加護病房接了很多中風病患，一來醫院就已經是大片腦出血、大片腦梗塞，讓家屬感到錯愕，明明人好好的，前一天還在講話還在吃飯，為什麼今天昏倒後就再也醒不來了；不要自認年輕，劇烈頭痛、脖子痛覺得沒事啦，睡一覺就好，真的碰過很多病患一覺就長眠了。

林婷23日在「林婷一下吧 icu護理師」臉書發文，分享前幾天有名50多歲男性病患，「妻子代訴先生疫情後上班變比較忙，早出晚歸，但也沒看他喊哪裡不舒服。傍晚回到家，他覺得眼睛脹脹的不太舒服，下班回房間休息一下，待會再出來吃飯。後來到吃飯時間，先生都還沒出房門，太太覺得不太對勁，去房間看到先生口吐白沫、眼睛上吊、四肢抽筋僵直。」

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林婷指出，該患者被緊急送來醫院照腦部斷層，大片腦出血已壓迫到腦幹，到加護病房血壓跟心跳已經直直落；醫師跟家屬宣布無法開刀，腦部也已沒有功能，當時太太幾乎癱軟，「哭著對我說，『護理師，我有好多話沒跟他說』，問我該怎麼辦，要不要再急救，開刀拼拼看。」

「我對太太說，我知道這麼突然，你們一定無法接受，但他的愛、他之前所說的話，我相信你們大家一定都有留在心中」，林婷表示，「你現在就在他耳邊說你想說的話，他一定能聽得見。我這邊可以跟你保證，先生現在就像『睡得很深很深，沒有任何痛苦』。太太這時緊握我的手說，『謝謝護理師』（頓時流下那錐心的眼淚）。」

▼男患者送醫急救仍宣告不治。（示意圖／記者李毓康攝）

林婷指出，最後全部家人討論不急救壓胸電擊，就在那全家人都講完5分鐘後，心跳血壓慢慢掉，彷彿先生已放下任何掛念，等到小孩都到齊，「先生的心跳就從40.....30......0.....」

林婷說，她答應太太會幫先生用得乾乾淨淨，讓先生舒服離開，配上他身前最愛穿的T恤、運動長褲、白色保暖的襪子，嘴唇因循環關係變得比較黑紫，「我挖了我自己潤色的護唇膏，擦上後氣色看起來很安詳，祝福他一切好走，家人看到最後一幕是好的，也非常感謝我們護理師們。」

林婷藉由這案例提醒，這幾周加護病房接了很多中風病患，一來醫院就已經是大片腦出血、大片腦梗塞，讓家屬感到錯愕，明明人好好的，前一天還在講話還在吃飯，為什麼今天昏倒後就再也醒不來了。

林婷表示，遇到很多病人在中風當下，才知道自己有高血壓或糖尿病的潛在因子存在，而且本身有家族史更要注意，不要自認年輕，劇烈頭痛、脖子痛覺得沒事啦，睡一覺就好，真的碰過很多病患一覺就長眠了，注意這些身體警訊。

林婷提醒，知道是高風險族群，冬天到了就規律量個血壓吧，因為高血壓很多時候沒特別症狀，大家頭痛吃個止痛藥睡個覺，心想不會這麼倒楣吧，「嗯.....就是這麼剛好...怎麼就中了」；目前三高都有年輕化趨勢，遇過30-40歲就中風了，後面帶來的後遺症，給患者帶來非常大的痛苦，家庭生活也會造成沉重的負擔。