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護理師「拿消毒水洗澡」！苦守ICU變神經質　回家2寶討抱...她秒衝廁所崩潰

▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲ICU護理師林婷站在防疫第一線。（圖／受訪者提供）

記者林緯平／專題報導

全台進入三級警戒滿月，當民眾欣喜每日確診數有趨緩態勢時，最前線的醫護人員仍天天穿著防護衣，以最競業的態度照護著每一名確診者。「焦慮、厭世感是每天都會發生的事」，新店慈濟醫院ICU護理師林婷苦笑著說，但「哭完就繼續堅守崗位吧」！防疫期間沒有人該置身事外，唯有大家共好，才能讓台灣早日挺過去。

過去1年半時間，台灣民眾看著電視上的國外疫情，彷彿這一切都與我們無關。5月11日本土疫情爆發，19日全台進入三級警戒，大批民眾湧入醫院搶著做快篩，這讓擁有15年護理師經驗的林婷也感到措手不及。「雖然醫院早就為此狀況做好準備，但有限的人力，要面對急診室突然爆出3、40人排隊做快篩，那段時間護理師為了檢傷，一整天8個多小時，幾乎沒喝過一滴水、沒尿過一泡尿，身心俱疲」，林婷苦言。

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▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲短時間內湧入大量篩檢民眾，讓醫療人員疲於奔命。（圖／受訪者提供）

本土疫情全面爆發　醫護人員繃緊神經

本土疫情剛爆發時，社區未設立快篩站，醫院其實也無相對應單位，讓醫療動線混亂。林婷表示，「確診者跟沒確診的患者全混在一起，讓護理人員的精神都相當緊繃，並引發部分反彈聲浪」。即使心中有無數的不滿、焦慮，同事間甚至抱怨到都哭了出來，但最後還是勇敢的擦乾眼淚，穿上密不通風的「兔寶寶裝」，戴N95口罩與面罩，繼續堅守崗位。

當在照護與死神拔河的確診者時，很多人都忘了，這些護理人員同樣是血肉之軀，背後也有心急如焚的家人。林婷坦言，由於院內收治的多是重症病患，Ct值都僅有16、17，傳染力都相當高，很可能接觸到體液就遭到傳染。在這樣高壓狀態，她直說，「每天脫下防護衣後，一定要用酒精噴全身、洗臉，別人用沐浴乳洗髮精，我都用消毒水洗兩次澡才敢回家，在浴室裡偷哭也是常有的事情」。

▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲醫護人員間互相打氣，是彼此前進的動力（圖／受訪者提供）

家人成最佳後盾　沒有人能置身事外

由於家中有小孩和長輩，這段時間林婷過得相當「神經質」！「以前回到家，2個小孩都會衝來討抱抱，但現在我都會大喊『不准碰我』，並衝去廁所再次消毒」， 想到孩子臉上失落的表情，感性的她再度忍不住落下眼淚。這樣的心理狀態， 是所有醫護人員在疫情期間血淋淋的寫照，家人是他們最堅強的後盾。

林婷感性的說，「老公、長輩都還很支持我，身處在疫情熱區，我們在第一線為民眾守護，家人覺得我滿偉大的，有些家務會幫忙分擔，幫忙顧小孩、煮飯，給我足夠睡眠去第一線打仗」。

▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲疫情下，讓林婷看到生離死別。（圖／林婷提供）

疫情下看見生死　讓人更體悟生命之重

回想本土疫情爆發那一刻，林婷第一個想法就是「完蛋了」！但看見這一個月來民眾開始懂得體諒、尊重前線醫療人員，甚至熱心送物資到醫院，顯見「大家真的都被嚇到了」，她莞爾一笑。

這段時間也看見生離死別，林婷分享到，「一名先生先確診，但因病況較輕微住在防疫旅館，但他的爸爸就沒那麼幸運，因病發住進院內，最後因肺部纖維化走了，兒子與家人只能透過視訊見爸爸最後一面」。她隨著鏡頭那端看過去，只見隔離期滿的男子領著家人崩潰跪在地上，大喊著「爸！一路走好」，這心酸一幕讓她相當有感觸，並想著「可以想見這個兒子會有多麽自責」。

康復者重新走入社會　全民打疫苗最重要

如今已有許多康復者重新走入社會，但仍可見少部分的「獵巫」行為。對此林婷表示，「我可以體諒民眾他們會怕的心情，但確診者能夠出院能康復回家，就已表示被醫療上認可身上即使有病毒也已不具傳染力。所以請民眾可以放心，若大家還是很怕，戴口罩、勤洗手才是重點，不要有獵巫心態」。

最後，雖現在疫情似乎有趨緩態勢，但林婷仍直言，「大家都能打到疫苗，達到群體免疫，之前真的是太鬆懈才會導致一波波疫情」。她進一步點出，「我們在醫院看到病例收治，進來被感染的全部都是家戶感染，第二就是同事間的傳播。」因此建議「未來若有機會解除三級警戒，但屬於熱區處還是要維持三級警戒會比較好一點」。

▲▼護理師林婷。（圖／林婷提供）

▲林婷認為現階段全民打疫苗，是最重的事情。（圖／林婷提供）

「假使未來疫情再度爆發，前線醫護很可能會挺不住！ 重症區面對這波疫情實在太累了，拜託大家防疫觀念一定要做好」，林婷語重心長的說。台灣真的沒有本錢再遭遇第二次打擊，這時候大家要站在同一陣線，互相打氣、堅持下去，才是對抗疫情的最佳態度。 

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