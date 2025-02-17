威力彩31槓今晚飆14億　4星座、4生肖偏財旺

▲威力彩頭獎上看14億元。（圖／資料照／記者許力方攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩邁入連31槓，預計今天晚間開獎的頭獎上看14億元。對此，清水國際塔羅小孟老師分享，雙魚座、天蠍座、射手座、天秤座，以及生肖屬「雞、虎、龍、羊」偏財運旺盛。但他也強調，僅供參考，切莫盡信！

第四名：天秤座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天秤座受到太陽與穀神星落入偏財宮，顯示本周偏財運很旺盛。建議在下注前，可以多吃五穀類的食物，或尋找有賣五穀雜糧附近的投注站，譬如麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第三名：射手座

射手座受到金星落入偏財宮，金星也代表的是愛情，所以可以藉由另外一半，或者你深愛的家人去幫你下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇、教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第二名：天蠍座

天蠍座受到水星、土星、海王星落入偏財宮，顯示偏財運有所增強，若你想要投資股票基金，也滿適合去做投資。因水星與海王星能量本周較強，若你想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站。

第一名：雙魚座

雙魚座受到水星、土星、海王星，三星齊聚進入本命宮，顯示本命宮偏財運興旺，投資運勢動能增強，三星齊聚波動比較大。所以可尋找電波比較強的投注站，譬如電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

好運生肖：

雞、虎、龍、羊

好運時段：

09:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

財神方位：

西方

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。