元宵遶境不忘環保！台東環保局攜手8宮廟推「菸蒂不落地」

▲環保局攜手8宮廟推「菸蒂不落地」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為兼顧環保與傳統文化，今年台東縣環境保護局攜手忠雲宮、忠善堂、天后宮、豐安宮、北極殿、玄武堂、邯鄲堂及南安堂等8間宮廟，辦理「菸蒂不落地」活動，2月12日至14日與元宵節遶境祈福活動同步進行，由宮廟展演及隨行工作人員實施菸蒂收集，共收集菸蒂總重1.2公斤，讓台東民俗文化與環境保護雙贏，為未來活動樹立良好典範。

台東縣政府表示，「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」已成為國內觀光重頭戲，而元宵節遊行遶境活動結合地方信仰與宮廟展演，成為元宵節觀光重點，吸引很多民眾參與。環保局與宮廟合作舉辦「菸蒂不落地」，收集遶境活動期間產生的菸蒂，避免隨地亂丟，破壞市容景觀、阻塞水溝及下水道，污染環境。

台東縣環保局指出，元宵祈福遶境是文化特色，在保留傳統的同時，也提升民眾環保意識。今年與忠雲宮、忠善堂、天后宮、豐安宮、北極殿、玄武堂、邯鄲堂及南安堂等8間宮廟合作，於元宵遶境期間，在展演車輛兩側懸掛菸蒂收集桶，並由隨行工作人員自主收集菸蒂，養成吸煙者將煙蒂妥善處理的良好習慣，讓環境更清潔。

環保局呼籲，環境需要大家共同參與及維護，將持續透過「宣導、巡檢、稽查」等作為，同時媒合交通場站、營業場所、商圈等菸蒂熱區推廣設置菸蒂桶，請吸煙者將菸蒂丟進菸蒂桶或攜帶回家，為下一代留下優質生活環境。