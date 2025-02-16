救國團台東縣主任委員交接　葛永光期許台東更具年輕活力

▲救國團台東縣主任委員交接。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

救國團台東縣團委會在台東美術館完成新卸任主任委員交接，總團部葛永光主任特地前來並擔任監交人。接任的黃建賓立委感謝卸任的主委陳德勝帶領志工投入地方公益、各項活動成果有目共睹，也期許未來救國團能夠持續在社會服務、教育、健康、永續等志業工作穩健成長。

以時下流行的舞曲開場帶動交接儀式的氣氛，救國團總團部主任葛永光、新、卸任主任委員黃建賓、陳德勝依序進場。黃建賓從陳德勝手中接下印信亦象徵台東縣救國團順利完成薪火相傳。包括台東縣議會議長吳秀華、台東縣政府社會處長陳淑蘭、關山工商校長王怡婷及各級民意代表等到場見證。

擔任監交人的葛永光主任細數救國團自成立以來規劃的活動陪伴年輕朋友，張老師專線本著「今日我們為青年服務，明日青年為國家服務」的理念，結合專家學者及社會的整體力量，加強推展青少年輔導工作，幫助青少年朋友成長發展。近年來救國團也積極投入地方公益事務，尤其之前疫情爆發時救國團勇於承擔，除了防疫物資募集外也成立「防疫旅館」；花蓮發生地震出現嚴重災情時，救國團也發動同仁與各縣市志工捐款協助。

雖然擔任四年的主委交棒給黃建賓，但陳德勝仍獲聘擔任台東縣團委會顧問及團友會會長職務。陳德勝笑說自己完美落實了「一日救國團、終身救國團」，除了感謝過去各界的支持和協助，未來也會繼續為營造更美好的臺東盡份心力。臺東縣團委會總幹事崔自傑代表致贈登山背包給陳德勝，並祝福在往後的日子能夠與新任的黃建賓主委攜手共同為救國團公益、教育、服務、健康、永續五大志業擔負任重道遠、勇於承擔的責任。