拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免號角響起，率先拋出此議題的民進黨團總召柯建銘屢被質疑與黨中央不同調。對此，柯建銘16日晚間接受專訪時透露，自己其實有跟總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通過，並強調大咖放在壓軸，賴清德要出場有一定橋段，最終一定會要台灣人民站出來。

柯建銘接受《雅琴看世界》專訪時說，喊大罷免很多人說他一意孤行，但事實是他一個禮拜會跟總統開會兩次，民進黨是府院黨跟黨團，像車子四個輪子，「我難道要做這種事沒有溝通過？」一定要先設定這個仗怎麼打，他跟卓榮泰、賴清德講有討論過，三人並肩作戰，立場上是打倒國民黨，怎麼打都有橋段。

柯建銘表示，賴清德說以民主方式解決，也強調絕不可能違憲，他是總統要保衛國家安全，所以出場也有橋段，到最後一定會出來讓台灣人民站出來，如果現在先站出來反而會被抹黑，所以將選關鍵性時刻，應該下禮拜覆議案結束，前面就是他鋪陳，讓整個戰場塵土飛揚，敵人看不清他在幹嘛。

柯建銘表示，他在準備這一刻超過一甲子，選後就知道藍白會亂搞，沒有過半的國會，執政黨很痛苦，過去前立法院長王金平會讓大家協商，但韓國瑜現在不是這樣。柯建銘強調，現在是國家存亡的關鍵，他要很嚴肅，但這罷免是誰引起的，就是國民黨。