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威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎上看12億元。（圖／資料照／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩邁入連30槓，預計今天晚間開獎的頭獎上看12億元。對此，清水國際塔羅小孟老師分享，水瓶座、金牛座、雙子座、雙魚座以及生肖屬「狗、龍、虎、蛇」有偏財運。

第四名：雙魚座

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雙魚座在本周財運非常旺盛，因火星進入偏財宮位，顯示只要積極去冥想一些偏財數字，或下注前觀想火焰，代表火星能量，說不定就能中到不錯的數字。

第三名：雙子座

雙子座木星進入到本命宮，顯示偏財運有被放大的可能。本周偏財運集中在住家附近，可以多關注住家附近或樹木比較多的投注站，就能夠感受到木星的能量，讓你有突發偏財的機會。

第二名：金牛座

金牛座受到天王星進入到本命宮，代表的是有意外驚喜出現。天王星也代表是一種流動變動，因此你可以嘗試在人潮較多的投注站，或菜市場、夜市人流比較多的投注站下注，有機會成為偏財的幸運兒。

第一名：水瓶座

水瓶座受到太陽水星進入到本命宮，木星進入偏財宮，因此財運非常旺盛。另外，太陽、水星、木星融合起來為太陽、水多、樹木多的地方，可嘗試在橋邊、河堤旁、河濱公園旁或碼頭港口邊的投注站下注，有機會與財神靠近變成下一個幸運兒。

4生肖財運旺盛：

狗、龍、虎、蛇

下注好運時段為：

上午9時到11時
下午1時至4時

財運方位為南方

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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