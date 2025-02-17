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呂捷直播完沒關鏡頭！網多看「半小時實境秀」：老師好慌喔

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／呂捷）

▲呂捷坐在椅子上看書。（圖／翻攝自YouTube／呂捷）

記者曾筠淇／綜合報導

補教名師呂捷昨日在YouTube上開直播，與他的粉絲們閒聊，不過他下播後，卻沒有將鏡頭確實關閉，一直到半小時後才發現。有趣的是，呂捷在這段時間似乎都在讀書、查資料而已，根本沒有聲音，但大票網友還是繼續觀看，並留言「實境秀比直播更多人就好笑了」、「他就認真看書餒」。

呂捷昨天在YouTube頻道上，以「閒聊 喇賽!」為標題開直播，一連聊了2小時多，才跟粉絲們道晚安、說再見。不過，呂捷說完再見，並對著門外喊「結束了」之後，卻沒將鏡頭關好，因此畫面仍持續播出。

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從畫面可見，呂捷在結束直播後，陸續收拾器材、擦護唇膏、倒水喝，中間也消失一小段時間。之後，呂捷則坐在椅子上，看著《中國共產革命七十年》，甚至還拿出筆，似乎在做筆記。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／呂捷）

▲呂捷發現後，趕緊將畫面關閉。（圖／翻攝自YouTube／呂捷）

雖然這段時間，直播完全沒有聲音，但仍有許多網友持續觀看，並留言「一臉沒發現」、「太刺激了」、「好怕看到不該看的」、「直播沒關危險」、「沉浸式閱讀」、「你們這群偷窺狂」、「老師看到這段會不會感動到掉淚」、「拜託直播別刪，實境秀很好看」。其中還有網友為了提醒呂捷，因此不斷抖內，等待對方看通知。

無聲的畫面播出半小時左右，呂捷才看手機，並一臉訝異的看向鏡頭，將畫面給關掉。其他網友也紛紛表示，「深夜福利沒了」、「老師發現了」、「慌亂的眼神」、「他現在用另一台手機在看留言了吧」、「老師真的很驚訝」、「照經驗，現在應該是在回想剛剛有沒有做奇怪的事」、「老師好慌喔」。

事後，也有不少網友在Threads上討論此事。網紅律師林智群也在粉專提到此事，說還好呂捷在「2:22:28到2:56:21」的這段時間中，沒有做什麼奇怪的事情。

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