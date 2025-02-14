讓他不想活的不是病而是社會　醫師曝安樂死三大難關

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讓他不想活的不是病而是社會！安樂死患者最後回饋「這是我最開心的一天」

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

死亡總是令人畏懼，但無止盡的病痛似乎更加折磨，待過內科和急診的醫師彭湛歡，思考能尊重更多病患的自主權、有尊嚴地離開，於是提供安樂死的諮詢。他分享他和患者接觸的觀察指出，其實讓患者不想活的不只是病情疼痛，更是社會層面！還有安樂死患者臨終回饋「這是我最開心的一天」！

▲▼ 台灣尊嚴善終諮詢服務協會理事長彭湛歡醫師。（圖／《豈有此呂》）

▲台灣尊嚴善終諮詢服務協會理事長彭湛歡醫師。（圖／《豈有此呂》）

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2022年，彭湛歡創辦台灣尊嚴善終諮詢服務協會，協助想執行安樂死的患者準備資料送往瑞士審核，儘管從不主動宣傳，諮詢案例仍逐年增加。而求死要申請成功，其實還有三大難關，必須完全符合末期、疼痛、失能，評估時間嚴謹且漫長。

▲▼ 台灣尊嚴善終諮詢服務協會理事長彭湛歡醫師。（圖／《豈有此呂》）

▲彭湛歡醫師(右)分享病患痛苦又糾結的心情。（圖／《豈有此呂》）

然而彭湛歡也透露，其實大部分申請成功的患者，最後都沒有真正執行。但對這些患者而言，安樂死是苦海中的一盞明燈，他們無法掌控自己的病情，但至少知道終點在哪裡；撐不下去的時候，想起自己擁有結束痛苦的權利，正是這份安定感讓他們產生繼續接受治療的勇氣、好好享受餘生。

更多彭湛歡推動安樂死法案的法律面與執行面困難，以及協助患者一路到瑞士離開的經歷分享，請鎖定2月14日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 台灣尊嚴善終諮詢服務協會理事長彭湛歡醫師。（圖／《豈有此呂》）

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