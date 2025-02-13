超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

《豈有此呂》好朋友、《通靈少女》原型索非亞，又來節目玩惹！相信不少人是因為《通靈少女》的爆紅，認識或更加認識索非亞劉柏君，但你知道其實她卻因為戲劇的爆紅而再次陷入痛苦？劉柏君告白，她曾恨索非亞「我以前做了很多很後悔的事情！」而且超不爽別人對她說:「你帶天命」

▲《通靈少女》原型索非亞。（圖／《豈有此呂》）

「為什麼我不能有自己的夢想？決定自己的人生？」索非亞從高一就被派到宮廟服務到大學畢業，同學晚上去夜唱狂歡！她則是白天上課晚上通靈，隔三差五還要跑到南部，甚至被請到國外。還因為問事常常是在半夜處理，漸漸的身體開始撐不住，過度換氣昏倒也是常有的事，嚴重曾送急診，讓她苦不堪言。

▲索非亞分享能通靈的痛苦。（圖／《豈有此呂》）

至於最近在網紅界討論度非常高的心靈課程，究竟是洗滌身心還是洗腦？目前在宗教研究所博士班進修的索非亞認為，這類課程本質是好的，但有些太封閉，共同點會強調你與眾不同「信我就對了」，甚至會讓你與世隔絕，這種就必須小心，況且沒有合格心理師執照卻亂教，揭人創傷後果無法收拾！

「妳已經盡力了」更多索非亞是如何和討厭的自己對話與和解？請鎖定2月13日的《豈有此呂》。