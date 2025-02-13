　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超不爽別人說「你帶天命」！通靈少女曾恨索非亞　我做了很多後悔的事

記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

《豈有此呂》好朋友、《通靈少女》原型索非亞，又來節目玩惹！相信不少人是因為《通靈少女》的爆紅，認識或更加認識索非亞劉柏君，但你知道其實她卻因為戲劇的爆紅而再次陷入痛苦？劉柏君告白，她曾恨索非亞「我以前做了很多很後悔的事情！」而且超不爽別人對她說:「你帶天命」

▲▼《通靈少女》原型索非亞。（圖／《豈有此呂》）

▲《通靈少女》原型索非亞。（圖／《豈有此呂》）

「為什麼我不能有自己的夢想？決定自己的人生？」索非亞從高一就被派到宮廟服務到大學畢業，同學晚上去夜唱狂歡！她則是白天上課晚上通靈，隔三差五還要跑到南部，甚至被請到國外。還因為問事常常是在半夜處理，漸漸的身體開始撐不住，過度換氣昏倒也是常有的事，嚴重曾送急診，讓她苦不堪言。

▲▼《通靈少女》原型索非亞。（圖／《豈有此呂》）

▲索非亞分享能通靈的痛苦。（圖／《豈有此呂》）

至於最近在網紅界討論度非常高的心靈課程，究竟是洗滌身心還是洗腦？目前在宗教研究所博士班進修的索非亞認為，這類課程本質是好的，但有些太封閉，共同點會強調你與眾不同「信我就對了」，甚至會讓你與世隔絕，這種就必須小心，況且沒有合格心理師執照卻亂教，揭人創傷後果無法收拾！

「妳已經盡力了」更多索非亞是如何和討厭的自己對話與和解？請鎖定2月13日的《豈有此呂》。

▲▼《通靈少女》原型索非亞。（圖／《豈有此呂》）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
超濕冷！冷氣團意外達標　粉專：午前各地雨不小
摺疊iPhone最新規格曝！　螢幕展開達12吋
藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額
5歲童救全家！半夜下樓吃水果「驚見濃煙」　7人躲惡火
快訊／上班注意！　國道2號追撞塞爆
阿Sa爆復合「百億太子爺」！　他棄港姐新歡回頭
台妹爆在日本新千歲機場安檢「被捏奶頭」　多女有共鳴
大谷翔平調整投球動作！　盼提升投球品質

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

5歲童救全家！半夜下樓吃水果「驚見濃煙」　7人驚險躲過惡火

高雄碎屍案「死亡筆記本」第5人身分曝！　原訂2月7日殺害

男生要保護自己！　女「凍未條」拍男同事屁股慘了

快訊／涉詐300萬助理費！　北市議員陳怡君、饅頭主任聲押

「阿姨又是你」女子4天內被假投資騙2次　警神救援保住她100萬存款

涉詐領助理費300萬↑　陳怡君元宵夜淋雨喊冤：我不是這種人

前藍委涉「受中國指示為郭台銘拉抬聲勢」！檢依反滲透法起訴

慘！議員陳怡君涉貪胞弟、弟媳掛名淪被告　他手插口袋裝冷靜

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

豪車狂閃大燈「硬搶停車格」副駕下車幫卡位...網：太扯！

天外飛來巨輪砸對向賓士　駕駛送醫...恐怖瞬間曝！

【超有儀式感】日本的「富士山存錢」一年存17萬不是夢！

【猜不透啊】服飾店從穿著判斷客人會不會買單...完全敗給反差感啊

NCT MARK送勞力士當謝禮　李泳知嚇瘋跪地：怎麼辦

超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

快訊／上班注意！　國道追撞塞爆

5歲童救全家！半夜下樓吃水果「驚見濃煙」　7人驚險躲過惡火

高雄碎屍案「死亡筆記本」第5人身分曝！　原訂2月7日殺害

男生要保護自己！　女「凍未條」拍男同事屁股慘了

快訊／涉詐300萬助理費！　北市議員陳怡君、饅頭主任聲押

「阿姨又是你」女子4天內被假投資騙2次　警神救援保住她100萬存款

涉詐領助理費300萬↑　陳怡君元宵夜淋雨喊冤：我不是這種人

前藍委涉「受中國指示為郭台銘拉抬聲勢」！檢依反滲透法起訴

慘！議員陳怡君涉貪胞弟、弟媳掛名淪被告　他手插口袋裝冷靜

台北今晨13.4度「冷氣團意外達標」　粉專：午前各地雨不小

台積電跌10元至1090　指數平盤震盪

洪英正重掌商港事業發展協會　碼頭與拖車獲准引進外勞為目標

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

神秘客年付租432萬　無縫接手「最老Fridays」店面

攝影達人黃源明榮獲觀光之友　「照片說故事」讓人體驗阿里山之美

鐘鉉離世7年多　KEY「懷疑過人生的意義」：SHINee永遠是五個人

蘋果摺疊iPhone新規格曝！預計「明年秋季」上市　螢幕展開達12吋

超不爽「你帶天命」　《通靈少女》索非亞做了很多後悔的事

藍稱超徵「5283億」應普發1萬　她曝實際金額：怎不叫藍營超徵縣市發

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

社會熱門新聞

快訊／涉詐助理費　議員陳怡君聲押

淫廟公性侵猥褻少女姊妹花　二審重判15年

高雄碎屍案「死亡筆記本」　第5人身分曝

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

陳怡君涉貪列被告　淋雨喊冤：我不是這種人

前藍委張顯耀涉反滲透法！橋檢起訴

阿姨又是你　女子4天內被假投資騙2次

議員陳怡君涉貪　胞弟、弟媳掛名淪被告！現身士檢

22元熊貓外送發票中千萬　獎金沒人領爆官司糾紛

台東透天厝深夜火警　5歲童機警發現濃煙救全家

4部片1200萬！百公斤男扮AV男優騙小模上床

北監製作花燈又得獎！李宗瑞：懂得自省

新北女借開「海神」搞失聯　遭苦主當街押走

富二代「買凶槍殺自己」！慘遭同窗好友坑騙670萬

更多熱門

相關新聞

解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？

解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？

九妹等一波知名網紅因為呼麻被捕時震驚各界，但偏偏有人逆風而行，支持有條件使用大麻，她是人稱大麻律師的李菁琪，來《豈有此呂》分享見解！她自身也在泰國曼谷體驗過大麻，表示抽兩口的感覺像喝三杯酒，但卻沒有酒醉暴力鬧事的問題、不易成癮！她認為，或許用大麻取代酒精反而更「健康」？

UFO教父呂應鐘「我也是外星人」

UFO教父呂應鐘「我也是外星人」

台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小

台灣又贏韓國了！閱鳥專家認證歐爸GG小

人鬼一夜情！直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

人鬼一夜情！直擊厲鬼附身逼法師磕9響頭

冠軍訓犬師和可愛邊牧共舞

冠軍訓犬師和可愛邊牧共舞

關鍵字：

呂捷豈有此呂索非亞通靈少女劉柏君帶天命

讀者迴響

熱門新聞

S媽深夜堅強喊話「我要上戰場」！

快訊／10級強風來了　全台變天「11縣市大雨」

劈腿2已婚教授「超強小三」全名曝光！社群全關閉

潘瑋柏空姐嫩妻「首曝女兒照片」網嚇傻：這麼大了

曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」

鋒面要掃進來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

詹江村爆閩南狼在中國召妓！小商人：是台灣

啦啦隊「勝利女神」爆下海　AV達人大讚：超可愛

威力彩今晚飆12億連30槓　4星座、4生肖偏財旺

女老師「月經冒1變化」確診子宮內膜癌　醫曝危險因子

閩南狼認了中國嫖妓！反嗆詹江村這件事

未來三個月「超強運四生肖」

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」

更多

最夯影音

更多

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面