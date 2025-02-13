廖偉翔氣爆現場開直播惹議！　江啟臣：除了救災人員其他人別靠近

▲國民黨立委廖偉翔前往台中新光三越氣爆現場開直播。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）



記者崔至雲／台北報導

台中新光三越今（13日）日上午發生嚴重氣爆，釀嚴重死傷，而國民黨立委廖偉翔第一時間到現場直播引發眾怒，挨批作秀。對此，立法院副院長江啟臣受訪時強調，不是很清楚他當時的狀況，但呼籲大家此時此刻避免前往，除了救災人員，其他人不要往這區域靠近，能夠繞道不要經過，會讓救援工作比較順利。

對於廖偉翔稍早在新光三越旁開起直播，遭網友洗版轟「你是腦袋有洞嗎」、「人家在救災，少去那邊直播添亂。」事後，廖偉翔解釋，意外發生時他人就在現場，因此希望協助義交、義警進行初步的交通管制，等到救災警消人員到場後就先行離開，希望大家以團結救災為首要之務。

對於廖偉翔跑到氣爆現場，江啟臣表示，他不清楚當時的狀況，但是呼籲大家避免前往，除了救災人員，其他人就不要再往這個區域靠近，能夠繞道不要經過，這樣能讓救援共作比較順利。



江啟臣也說，新光三越的氣爆事件造成不少傷亡，目前全力救援當中，整個事件也要等到事後調查，目前最重要的是搶救、救援、救災。

江啟臣呼籲，請市民朋友、民眾避免前往這個區域，如果要經過，也要遵守交通管制，避免造成救援上的困擾，此時此刻希望能夠全力搶救，也希望救災人員也要確保自身安全，後續還要請相關單位調查，後續再做報告。



