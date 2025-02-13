跑到台中新光三越直播被罵爆！　廖偉翔：善盡通報責任

▲廖偉翔在氣爆現場直播。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）



記者崔至雲／台北報導

台中新光三越今（13日）日上午11點多發生氣爆，據台中市政府統計，目前傷亡人數為4死20傷。不過，國民黨立委廖偉翔稍早卻在新光三越旁開起直播，遭網友洗版轟「你是腦袋有洞嗎」、「人家在救災，少去那邊直播添亂。」下午，廖偉翔指出，意外發生時他人就在現場，因此希望善盡通報責任，並第一時間在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段的時候遭遇危險。

對於今日上午台中新光三越氣爆，廖偉翔緊急發文，要大家避開新光三越和遠百附近的路口，同時開直播透露相關情況。只是影片一出，大票網友都罵翻，「你有什麼問題？人家在忙，你在那邊作秀，請不要拍到傷患好嗎」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」、「人家在救災，你在開直播」、「影片刪了吧？很扣分耶」。



事後，廖偉翔表示，今早發生氣爆，意外現場的慘狀讓人相當震驚，他在爆炸的第一時間人就在旁邊，擔心很多民眾還不曉得，因此希望善盡通報責任，並第一時間在臉書上發文示警，避免民眾行經相關路段的時候遭遇危險。

廖偉翔說，同時現場在爆炸後，仍有很多掉落物落下，因此在現場希望可以協助義交義警進行初步的交通管制，但他也在救災警消人員到場後就先行離開，避免妨礙救災，希望大家以團結救災為首要之務，願傷者早日康復、逝者安息。



