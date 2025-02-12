解密富豪馬斯克極樂火人祭玩什麼？　大麻律師逆風挺合法

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

九妹等一波知名網紅因為呼麻被捕時震驚各界，但偏偏有人逆風而行，支持有條件使用大麻，她是人稱大麻律師的李菁琪，來《豈有此呂》分享見解！她自身也在泰國曼谷體驗過大麻，表示抽兩口的感覺像喝三杯酒，但卻沒有酒醉暴力鬧事的問題、不易成癮！她認為，或許用大麻取代酒精反而更「健康」？

▲大麻律師李菁琪。（圖／《豈有此呂》）

而你聽過美國傳說的神祕活動火人祭（Burning Man）嗎？這個連美國富豪包括馬斯克等人朝聖的極樂世界在玩什麼？為期7天、在內華達州的黑石沙漠打造不靠金錢、全憑人類善意生存的烏托邦，會是什麼樣的體驗？帳篷裡真有美女雜交派對嗎？快來聽聽李菁琪的親身觀察和體驗！

▲李菁琪（右）帶著大麻葉模型來闡述她的理念。（圖／《豈有此呂》）

儘管聊得很嗨，李菁琪還是嚴正聲明她不鼓勵抽大麻，也反對在沒有配套下商品化，主要是希望藥用合法、施用者除罪，畢竟一昧處罰與禁止對現況沒幫助，反助長黑市交易。她也曾遇過一名家庭主婦，為替癌末的父親緩解痛苦，從美國寄回大麻二酚（CBD），卻被判刑兩年半、留下前科，相當無奈。

▲李菁琪分享火人祭見聞也讓人驚奇。（圖／《豈有此呂》）

而更驚奇的是，李菁琪是主持人呂捷之外，少數願意公開談論家暴女立委的林秉樞不為人知的一面。想知道李菁琪為何說要戳破林秉樞真面目？請鎖定2月12日的《豈有此呂》。