豐原轉運中心半夜警鈴狂響50mins！保全誤觸不會關　在地人驚醒

記者許權毅／台中報導

台中市豐原轉運中心今日凌晨1時許突然傳出警報聲，聲音持續約莫50分鐘，附近許多民眾以為發生火災或是特殊情況，且近日才發生新光三越氣爆案件，民眾睡夢中被叫醒，起來查看。中市停管處回應，經查為新進保全誤觸候車室防火鐵捲門，目前鐵捲門關閉中，預計明日請廠商協助。

▲豐原轉運中心警鈴今日凌晨大響，是一名保全誤觸。（圖／中市停管處提供）



有民眾到場查看豐原車站、轉運中心，均未發現有火花或是濃煙出現，消防局今日1時許也有接獲報案，到場後才確認是誤報，虛驚一場，後續至管理室協助關閉消防主機。

▲豐原轉運中心附近民眾今日凌晨被警鈴吵醒。（圖／記者許權毅攝）



停管處表示，經查豐轉夜間營運廠商全聚德公司「新進保全」，16日凌晨1點左右不慎誤觸候車室防火鐵捲門，致鐵捲門關閉而警報聲響，新進保全未立即向業主反應，也未立即解除警報，保全不知道如何解除，致警報聲響長達50分鐘。

目前候車室防火鐵捲門仍關閉中，雖已取得解除鎖定密碼，但仍無法開啟，不影響目前候車室使用，預計明日請原消防建置廠商協助處理。

中市停管處表示，造成附近民眾驚嚇，本處謹致歉意，後續當要求營運廠商全聚德公司，應藉由教育訓練，強化合作保全公司對緊急事件應變及處理能力，避免類似事件再度發生。