通訊行「絕版4G 499吃到飽」賀開幕　同行祭情人節優惠刺激買氣

記者蘇晟彥／綜合報導

通訊行地標網通 13 日宣布高雄楠梓店將於15日盛大開幕，為歡慶開幕，將祭出絕版「4G吃到飽月租499」、AirPods 3限量5折等好禮，還有包含各種配件「買一送一」回饋粉絲；此外，傑昇通信在情人節也祭出「情人節傳情好禮」，iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro Max最高享4千元折扣，還有多種3C好禮優惠讓民眾輕鬆贏得佳人芳心。

為歡慶楠梓店開幕，地標網通推出極具吸引力的「4G 吃到飽不降速 $499」方案，此方案已在電信門市消失已久，此外，高雄楠梓店開幕，更祭出前所未有的 AirPods 3代限量5折、AirPods 4代限量優惠78折等超殺優惠。

總經理游家佑表示：「高雄近年來發展迅速，已成為科技產業的重要基地，許多老客戶隨著職涯發展南遷，繼去年底開設鳳山店，今年特別選擇楠梓開設新店，希望能讓老顧客更方便就近享受我們的專業服務。」多年來，地標網通憑藉透明定價和誠信態度，成功累積了高黏著度的客群，成為消費者購買手機的首選通路，為歡慶楠梓店開幕，當天來店免消費即可獲得「ALTI 5,000mAh 15W直插式迷你行動電源（Type-C）」乙顆，建議售價990元。限量100位，送完即止。另外，不限品項消費滿 499 元即可獲得台彩刮刮樂乙張（最高獎金30萬｜中獎率30%以上）。

2月15日至2月16日，地標網通楠梓店帶來超級限時優惠，包含犀牛盾、belkin貝爾金、imos、UAG、hoda等五大知名品牌配件一律買一送一。

而傑昇通訊也準備了「情人節大優惠」，即日起至2/16至全台傑昇通信門市可以買iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro Max最高享4千元折扣，OPPO Reno12 Pro下殺72折，還有免萬元手機、平板等多款指定機型，購機再抽iPhone 16系列等3C好禮。

在一年一度重要傳達心意的情人節時刻，至全台傑昇通信門市購買全台熱銷單機iPhone 16 Pro Max（256GB）只要40,890元，直降4,010元省最多，大螢幕的iPhone 16 Plus（128GB），則有3,510元的折扣，還有AirPods 4搭配保護套，就能用5,290元帶走。

傑昇通信特別推薦入門平板三星Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB），追劇到玩遊戲通通一手包辦，傑昇通信情人節限定價7,190元就能入手，買再送原廠書本可立式皮套（價值$1,490）；小米最新推出的4G平價手機紅米14C（4GB/128GB），配備6.88吋超大螢幕，也是紅米歷來最大螢幕手機，更通過TÜV萊茵低藍光和無頻閃認證，減少眼睛疲勞，配備5,160mAh大容量電池，提供持久續航，只要3,390元，購機回原廠登錄再送Xiaomi 22.5W充電器（價值$245）。

▼（圖／傑昇通訊提供）

