嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

▲徐巧芯發文悼念柯爸。（圖／徐巧芯臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因陷京華城弊案被收押至今，先前柯文哲父親柯承發深夜病情惡化，柯文哲昨凌晨在戒護下趕往新竹探視父親，不過今（17日）柯承發一早確定在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。國民黨立委徐巧芯表示，自己與柯爸爸、柯媽媽有過數面之緣，柯爸雖享高壽，卻等不到兒子離開看守所，現行司法那些的沒有人性的惡質操作，請相信國民黨與民眾黨會結合力量，共同改革。

柯爸稍早病逝新竹台大醫院，民眾黨也發出聲明證實表示，「我們要很沈痛的跟大家報告，柯前主席的父親柯承發，於2025年2月17日早晨辭世，享耆壽94歲，在取得家屬同意後，由台灣民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世，我們表達最沉痛的哀悼與不捨，希望柯爸爸不再受身體病痛之苦，安心離去。」

徐巧芯也說，因為松山慈惠堂的關係，與柯爸爸、柯媽媽有過數面之緣，柯媽媽熱情活潑，柯爸爸寡言嫻靜，彼此扶持，是她心中的神仙眷侶。今得知柯爸爸離世的消息，心有不捨。柯爸雖享高壽，卻等不到兒子離開看守所，病重時也只有短短的探視，令人遺憾。

徐巧芯請柯文哲、柯媽媽、柯家人們以及陳佩琪女士節哀，現行司法那些的沒有人性的惡質操作，請相信國民黨與民眾黨會結合力量，共同改革，讓司法恢復成那個人民心中的正義之地。

