傅崐萁深陷競選小物風暴！　臨時缺席記者會「稱重感冒」

▲國民黨上午召開能源記者會，傅崐萁臨時缺席。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁遭指控，2024年選舉前，向多名國民黨立委候選人提供競選小物，更被國民黨籍台北市議員鍾小平證實有1萬組也是傅送的，雖事後改口是金主購買的，但輿論爭議燒不停，民進黨台北市議員簡舒培也已向監察院具名檢舉傅崐萁、名嘴溫朗東也赴台北地檢署告發。傅崐萁原定今（17日）出席國民黨能源記者會卻臨時缺席，國民黨團書記長王鴻薇則解釋，「總召是重感冒。」

國民黨智庫國政基金會今日上午召開「民生議題調查系列一能源政策民調發布記者會」，出席名單包含國民黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩、國民黨團總召傅崐萁、黨團書記長王鴻薇等人，不過傅崐萁卻臨時缺席。

被問到有關傅崐萁神隱多日，今日又突然缺席，是否與提供競選小物遭檢舉風暴有關？朱立倫僅說，今天黨團由王鴻薇負責，王鴻薇則趕緊幫忙解釋，「今天總召（傅崐萁）重感冒，上禮拜五就重感冒。」

朱立倫接著又補充，這場記者會由國民黨中央、智庫、黨團合作，有關能源政策請王鴻薇負責，星期四會以「長照保險法」民調開記者會，將請黨團首席副書記長羅智強來，下禮拜還會有超收稅收民調，且由不同委員負責。