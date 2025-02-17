憶柯爸教育了不起下一代　黃國昌：柯文哲「得罪當道」無法陪最後一刻

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，但「柯爸」柯承發於今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲。對此，民眾黨新任黨主席黃國昌表示，柯爸跟柯媽何瑞英2人教育非常了不起的下一代，白袍救人無數，但柯後來選上從政道路，結果得罪當道，無法在最後一刻陪爸爸，並送完最後一段路，大家都不難體會此感受。

黃國昌17日接受「中午來開匯」網路節目專訪，節目一開始，主持人黃光芹便提到稍早「柯爸」離世消息。黃國昌表示，因為接下來有滿多工作要做準備，自己今早到中央黨部與黨部同仁一同聽到此不幸消息，大家心裡都很難過，「而且我完全能夠了解柯主席他的心情」。

黃國昌提到，在柯爸生病以前，自己有緣與柯爸碰面、聊天的機會，作為當代的台灣人，柯爸整個人生的歲月，從戰前到戰後，且歷經了台灣最不堪的歷史過往，但還是非常堅毅，跟柯媽何瑞英2人教育了非常了不起的下一代，包括2名柯醫師，「白袍救人無數」。

黃國昌指出，柯文哲後來選上從政這條路，結果得罪當道，導致沒辦法在最後一刻陪爸爸送完最後一段路，「我相信這是每一個身為人子、人女的人，大家應該都不難體會這樣的感受。」

黃國昌強調，在柯文哲家屬最難過的這段時間，除了尊重家屬隱私外，大家也將心比心，相信柯媽現在應該非常非常難過，還有柯妻陳佩琪、柯文哲胞妹柯美蘭等，希望大家都能夠給予最大支持，而民眾黨全黨上下也會做柯文哲家人最堅強的後盾。