柯爸離世！民眾黨憶柯文哲昔日這句話　「謝謝您願做我最大靠山」

▲柯爸逝世，柯文哲臉書粉絲專頁發文。（圖／柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭羈押禁見至今，「柯爸」柯承發於今（17日）早上8時40分過世，享耆壽94歲；民眾黨稍早也代替柯家人對外發聲明，並透過柯文哲臉書發文，摘錄柯文哲2021年8月7日臉書文章表示「謝謝父親，謝謝您願意做柯文哲最大的靠山」。

民眾黨透過柯文哲發表聲明，表示「各位關心民眾黨及柯文哲前主席的好朋友，我們要很沈痛的跟大家報告，柯前主席的父親柯承發，於2025年2月17日早晨辭世，享耆壽94歲，在取得家屬同意後，由台灣民眾黨代家屬感謝社會各界的關心與慰問，對於柯爸離世，我們表達最沉痛的哀悼與不捨，希望柯爸爸不再受身體病痛之苦，安心離去。」

民眾黨指出，柯文哲曾說，父親柯承發一生認真做事、安分守己，經歷228的時代悲劇，人生遭遇劇烈轉折，仍保持堅強、內斂不怕苦的性格，撐起一個家，更帶給柯文哲對台灣的未來，有著更深沈的啟發，「謝謝柯爸一生的付出，雖然他已經離開我們，但這份堅毅精神，會永遠活在我們心中。」

而民眾黨也附上一張柯文哲與民眾黨的合照，上方摘錄柯文哲2021年8月7日臉書文章，表示「謝謝父親，謝謝您願意做柯文哲最大的靠山」。

諸多民眾黨黨公職也在底下留言，立委黃珊珊留言「柯爸爸，謝謝你，一路好走」、前立委賴香伶留言「願柯爸爸⋯一路好走，請家人們節哀，保重」、台北市議員張志豪留言「柯爸爸 R.I.P. 一路好走」、新竹市代理市長邱臣遠留言「祝願 柯爸一路好走，願佛力接引『柯承發』老菩薩，往生西方極樂世界。請家屬節哀順變、保重身體！南無阿彌陀佛」。