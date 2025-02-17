快訊／柯文哲在押能否奔父喪　北所：檢具證明申請「原則會准」

記者黃哲民、陳以昇／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲因涉犯京華城容積率等弊案，至今在押，他昨（16日）凌晨2點多被戒護趕往台大醫院新竹分院探視住院父親柯承發，柯爸爸今（17日）上午8點多過世、享耆壽94歲，台北看守所表示，若柯文哲的家人檢具文件替柯提出奔喪申請，原則會准許。

▲柯文哲（左2）今年（2025年）1月在押期間，第2度被戒護趕往台大醫院新竹分院探視命危父親柯承發。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

北所今表示，有關柯姓被告是否向本所申請返家探視，說明如下：

1.任何符合《羈押法》23條規定之收容人，均可按受刑人及被告返家探視辦法規定之方式提出申請。

2.本所對於家中出現變故之收容人，均會注意身心狀況，提供其所需之專業心輔資源。

3.至柯員內心狀態或是否申請返家探視，均屬個人隱私，歉難說明。

▲柯文哲父親柯爸柯承發今（17日）上午過世，享耆壽92歲。（資料照／記者李毓康攝）

柯文哲去年（2024年）8月父親節影片中透露，父親柯承發騎腳踏車摔車後住院，被檢查出罹患癌症，柯文哲去年9月初因涉犯京華城被羈押禁見偵辦，10月中旬被戒護到醫院探視命危的父親，柯爸後來稍有好轉，柯文哲去年底被起訴並短暫交保期間，幾乎天天到台大醫院新竹分院探視父親。

柯文哲今年（2025年）1月2日被北院改裁定羈押禁見後，同月22日晚間第2度被戒護趕赴醫院探視命危父親，昨凌晨2點多第3度戒護探視、凌晨3點多被押解回所，當時據傳柯爸已昏迷，今上午8點多傳出柯爸過世消息。

北所表示，因柯文哲被羈押並禁止接見、通信，必須由家屬依法檢具柯爸死亡證明、訃聞等文件，替柯文哲申請奔喪，目前尚未接獲申請，若收到申請文件，原則會准許。