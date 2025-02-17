藍推國安戰略法成「國安太上皇」　國安高層：違憲剝奪總統權力

▲總統賴清德召開國安高層會議後，發表敞廳談話。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨規劃在新會期力推「國家安全戰略法草案」，不過這也被綠營認為，有剝奪總統權的疑慮，將來會是「國安太上皇」。對此，一位國安高層人士受訪表示，相關單位已有檢視，這違反憲法與憲政慣例，憲政上規定很清楚，國安會組織法跟國家大政方針，是在總統指揮下，該法是要把總統國家安全的權力拿掉，這是違憲作為。

由國民黨立委陳永康提出的「國家安全戰略法草案」，其意旨在建立年度「國家安全戰略」時的權責、預算分配、評估績效及持續修正的依據。其修法精神也強調，不能違反我國憲法，每年由行政院在會計年度開始前7個月，提報草案至國家安全戰略會報討論，而總統核定後併下年度預算送至立法院。

該項草案目前已完成一讀程序，並在去年召開公聽會，國民黨規劃新會期力推此法修正。對此，民進黨立院黨團日前召開記者會時批評，國民黨在本會期力推立委陳永康所提的「國家安全戰略法草案」，該草案是違憲法案，更是「國安破洞法」，試問國民黨是否認同中國為國安主要威脅。

一位國安高層人士受訪時表示，國民黨在上會期提出後，相關單位就有稍作檢視，基本上這違反憲法跟憲政慣例，憲政上規定很清楚，國安會組織法跟國家大政方針，是在總統指揮之下，這法是要把總統國家安全權力拿掉，透過立法院監督方式剝奪總統的國安權力，這是違憲的作為，跟傳統的憲政慣例不符。

另外，有關總統賴清德在國安高層會議後，敞廳談話中有揭示，未來將推動國安法制的相關修法一事。這位國安高層人士表示，未來法制要如何強化，已經有一份相當周延的規劃資料。不過，他並未透露相關細節。

但對於執政黨在國會居於少數劣勢，不論是總預算或法案推動，勢必面臨諸多困難。國安高層官員表示，在總預算方面，都有跟美方密切溝通，美國在台協會（AIT）也非常清楚是反對黨的杯葛，刪除跟減凍預算，不僅國防部，其他部會也都有相當的困擾。

國安官員表示，國防預算的重要在於，展現防衛決心的指標，這在地美國官員都知道這個情勢；但是，以在美國的經驗來看，對方並不會管過程如何，而是看結果，當結果是減少，就會呈現在台灣人民的決心上。

國安官員說，當預算是減少，我們則希望透過特別預算方式，來呈現政府跟人民決心，這方面跟美方都有做說明，方向是可行的；而未來特別預算提出後，希望能了解到台灣在自我防衛上的展現。