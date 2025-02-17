　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推國安戰略法成「國安太上皇」　國安高層：違憲剝奪總統權力

▲▼賴清德記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德召開國安高層會議後，發表敞廳談話。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨規劃在新會期力推「國家安全戰略法草案」，不過這也被綠營認為，有剝奪總統權的疑慮，將來會是「國安太上皇」。對此，一位國安高層人士受訪表示，相關單位已有檢視，這違反憲法與憲政慣例，憲政上規定很清楚，國安會組織法跟國家大政方針，是在總統指揮下，該法是要把總統國家安全的權力拿掉，這是違憲作為。

由國民黨立委陳永康提出的「國家安全戰略法草案」，其意旨在建立年度「國家安全戰略」時的權責、預算分配、評估績效及持續修正的依據。其修法精神也強調，不能違反我國憲法，每年由行政院在會計年度開始前7個月，提報草案至國家安全戰略會報討論，而總統核定後併下年度預算送至立法院。

該項草案目前已完成一讀程序，並在去年召開公聽會，國民黨規劃新會期力推此法修正。對此，民進黨立院黨團日前召開記者會時批評，國民黨在本會期力推立委陳永康所提的「國家安全戰略法草案」，該草案是違憲法案，更是「國安破洞法」，試問國民黨是否認同中國為國安主要威脅。

一位國安高層人士受訪時表示，國民黨在上會期提出後，相關單位就有稍作檢視，基本上這違反憲法跟憲政慣例，憲政上規定很清楚，國安會組織法跟國家大政方針，是在總統指揮之下，這法是要把總統國家安全權力拿掉，透過立法院監督方式剝奪總統的國安權力，這是違憲的作為，跟傳統的憲政慣例不符。

另外，有關總統賴清德在國安高層會議後，敞廳談話中有揭示，未來將推動國安法制的相關修法一事。這位國安高層人士表示，未來法制要如何強化，已經有一份相當周延的規劃資料。不過，他並未透露相關細節。

但對於執政黨在國會居於少數劣勢，不論是總預算或法案推動，勢必面臨諸多困難。國安高層官員表示，在總預算方面，都有跟美方密切溝通，美國在台協會（AIT）也非常清楚是反對黨的杯葛，刪除跟減凍預算，不僅國防部，其他部會也都有相當的困擾。

國安官員表示，國防預算的重要在於，展現防衛決心的指標，這在地美國官員都知道這個情勢；但是，以在美國的經驗來看，對方並不會管過程如何，而是看結果，當結果是減少，就會呈現在台灣人民的決心上。

國安官員說，當預算是減少，我們則希望透過特別預算方式，來呈現政府跟人民決心，這方面跟美方都有做說明，方向是可行的；而未來特別預算提出後，希望能了解到台灣在自我防衛上的展現。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／民眾黨發聲：謝謝「柯爸」一生付出
快訊／柯爸離世！　北所「三點回應」：將注意柯文哲身心狀況
殺死三人！　凶狠保全判無期徒刑定讞
快訊／「柯爸」柯承發今早離世　
周揚青爆新歡！　「神秘男摟腰過馬路」甜蜜互動被拍
傳產廠爆拖欠薪資！　老闆曝「3年虧損6000萬」卻開奧迪
乘客注意！北捷宣布「調整常客優惠」　最低7折變85折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

比較蔡賴兩人差異　商總理事長籲：賴總統放軟身段、促進朝野和諧

快訊／「柯爸」柯承發今早離世　享耆壽94歲

台灣資安大聯盟見鄭麗君　呼籲國會：資安預算列優先考量

翁曉玲提案禁罷免連署「偷跑」　朱立倫切割：這不是黨的意見

藍推國安戰略法成「國安太上皇」　國安高層：違憲剝奪總統權力

翁曉玲要修選罷法「禁連署偷跑」　林俊憲：國民黨心虛罷免

乘客注意！北捷3／1起「調整常客優惠」　原最低7折變85折

柯建銘爆賴清德早知大罷免　朱立倫：前面都在演！當民眾很好騙

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

比較蔡賴兩人差異　商總理事長籲：賴總統放軟身段、促進朝野和諧

快訊／「柯爸」柯承發今早離世　享耆壽94歲

台灣資安大聯盟見鄭麗君　呼籲國會：資安預算列優先考量

翁曉玲提案禁罷免連署「偷跑」　朱立倫切割：這不是黨的意見

藍推國安戰略法成「國安太上皇」　國安高層：違憲剝奪總統權力

翁曉玲要修選罷法「禁連署偷跑」　林俊憲：國民黨心虛罷免

乘客注意！北捷3／1起「調整常客優惠」　原最低7折變85折

柯建銘爆賴清德早知大罷免　朱立倫：前面都在演！當民眾很好騙

發霉水果「恐含強烈致癌物」！　蘋果、木瓜上榜

顧客與送員爆肢體衝突互告！當警面再「巴頭」　變現行犯慘了

快訊／柯承發今早離世　民眾黨證實：謝謝「柯爸」一生付出

拋大罷免早與賴清德、卓榮泰溝通　柯建銘：總統要出場有橋段

中華隊21日起拚經典賽門票　新北市民廣場連3天辦直播派對

快訊／高雄救護車執勤闖燈！休旅車一頭撞上掉下巴　病患急換車

金賽綸生前曾訴苦「很累可以停止嗎？」沒留遺書　19日出殯爸爸哀痛送別

TOYOTA「全新入門7人座」日本將上市油耗上看28km／L！台灣註冊埋伏筆

黃仁勳心腹曝光！協助輝達市值突破111兆元　他為中國設計晶片

快訊／柯爸今晨離世！　北所「三點回應」：將注意柯文哲身心狀況

河北彩伽打屁屁　男粉絲笑著被懲罰XD

政治熱門新聞

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

美國刪不支持台獨、加拿大軍艦穿台海　中共派41戰機、9軍艦出海

感謝川普對台支持　民眾黨今年籌劃訪華府

翁曉玲提案再修《選罷法》！　禁罷免連署「偷跑」

乘客注意！北捷3／1起調整常客優惠

台灣民意基金會／政黨認同度藍30.9%、綠43.9%　白營支持者過半數挺國民黨

挑戰高雄市長初選？　邱志偉：以後有機會我會承擔

昌赴新北座談　陳世軒：發掘2026人選

黃國昌曝2026新北規劃　這3區要有議員

美房產2017年已賣掉　沈伯洋嗆賭林沛祥說錯直接辭立委

秀吳音寧氣爆後大笑照　凌濤：自證砍預算合理

罷團稱葉元之服務處從沒開門　藍營揭內幕

美國務院刪不支持台獨字句　矢板明夫分析：對中國侮辱性極強

美國務院刪除「不支持台獨」！　張競曝3重點：這句有討論空間

更多熱門

相關新聞

翁曉玲要修選罷法「禁連署偷跑」　林俊憲：國民黨心虛罷免

翁曉玲要修選罷法「禁連署偷跑」　林俊憲：國民黨心虛罷免

國民黨立委翁曉玲有意再度提案修正選罷法，針對第75條「就職未滿一年者，不得罷免」，另新增「不得進行提議罷免之連署」。對此，民進黨立委林俊憲批評，國民黨這麼怕罷免，現在又要惡搞，就是因為自己心虛，才要沒收人民權利。

賴清德早知大罷免？　朱立倫：前面都在演

賴清德早知大罷免？　朱立倫：前面都在演

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　大票人三觀炸裂

孫生38字嘴爆「沒被騷擾過才要擔心」　大票人三觀炸裂

破七成民眾挺核電延役　藍將推「非碳家園」

破七成民眾挺核電延役　藍將推「非碳家園」

勇鷹失事「賴清德喊救國防預算」　羅智強轟甩鍋：總統帶頭情勒

勇鷹失事「賴清德喊救國防預算」　羅智強轟甩鍋：總統帶頭情勒

關鍵字：

國民黨國家安全修法草案總統權力爭議

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面