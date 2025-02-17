柯建銘爆賴清德早知大罷免　朱立倫：前面都在演！當民眾很好騙

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀大罷免戰火，開第1槍的立院民進黨團總召柯建銘昨日驚爆，喊出大罷免之前已與賴清德總統、行政院長卓榮泰溝通過，並暗示賴清德接下來也可能出面號召。國民黨主席朱立倫今（17日）對此表示，賴清德本意就是一定要透過大罷免成為多數，前面都是演的，柯建銘只是把事實說出來，如果不是，請賴用行動否定柯建銘。

▲朱立倫出席國民黨智庫能源記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫說，柯建銘已經多次說過，民進黨去年選舉過後立刻就籌劃今年的大罷免，柯建銘每次講的也都是賴清德的內心話，賴清德本意就是一定要成為多數，一定要透過大罷免，前面都是演的，賴清德應該明白告訴大家。

朱立倫質疑，賴清德作為國家領導人，應該希望全民要和，而不是鬥，朝野要能和諧，但是每次看到的卻都是民進黨都要破壞朝野和解的機會，背後動機看得很清楚，柯建銘只是終於把事實說出來，如果不是，請賴用行動來否定柯建銘。

朱立倫並指出，立法院長韓國瑜基於職責邀請三黨再協商總預算，自己是贊成與支持，但是協商必須要面對問題、解決問題，而不是預設立場破壞協商結果，否則不過是為了大罷免加柴火，又要演一場戲騙全民，台灣民眾這麼好騙嗎？

朱立倫強調，民進黨從去年到現在的一切行為，就是在醞釀大罷免，透過罷免讓立院全部改選，就是要告訴台灣民眾，台灣民主不可能讓在野黨成為多數，民進黨做主才是台灣民主。

另外，對於民進黨指控藍營罷免連署很多造假，朱立倫批，不管國民黨、民進黨，全民都知道為什麼希望一定要附身分證影本，早期民進黨也提案過，就是要避免任何造假或弊端，國民黨還是希望用新的法律來規範，至於民進黨為何強力反對，這幕後的陰謀是什麼，就很清楚了。