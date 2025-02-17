翁曉玲提案禁罷免連署「偷跑」　朱立倫切割：這不是黨的意見

▲朱立倫說，翁曉鈴的提案僅代表委員個人意見。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲本會期預計提案再修《選罷法》，規範就職未滿一年內「不得提議罷免連署」，並擬相關罰則，盼藉此避免使罷免機制成為政治工具。對此，國民黨主席朱立倫今（17日）受訪時強調，在新會期國民黨中央、國民黨智庫與立法院黨團已有共識，要以民生議題為主，「對於個別立委的提案，只要未經黨團、智庫討論，都不是黨中央與黨團的意見。」

最新台灣政黨認同度出爐，台灣民意基金會調查發現，國民黨政黨認同雖有大幅上升近8%，但還是與民進黨有13%的落差。被問到要如何彌補落差，朱立倫對此回應，會把這份民調做為參考，並坦承國民黨的政黨支持度仍有努力空間，會持續努力。不過，他也強調，政黨支持度民調應該納入民眾黨等其他政黨，如果只做民進黨與國民黨2個政黨，調查結果會有偏誤。

此外，國民黨中央是否仿效民進黨也成立律師團，幫助被罷免的國民黨立委？朱立倫說，每一位個別立委需要不同的協助，民進黨是文宣戰高於一切，但現階段大家應該認真面對的是民生議題與預算，以及AI戰、貿易戰問題，國民黨怎麼可能花那麼多的精力去搞大罷免？

針對在總預算案審查報告送出前，立法院長韓國瑜明天將召集朝野協商，朱立倫表示，韓國瑜基於院長職責協助解決，一定都贊成支持，但這個過程大家必須真正面對問題、解決問題，而非預設立場，民進黨破壞協商，目的只是想為大罷免添加柴火，或演一場戲欺騙民眾，從去年至今民進黨就一直在蘊釀罷免並改選，不想讓在野黨成為多數。



