她菜市場買水果「9顆要360」怒被坑　在地人看地點喊：不意外

▲她菜市場買水果9顆竟要360元，在地網友曝真相。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友投訴，她日前到台南市水仙宮市場買水果，買了棗子、橘子、蓮霧等水果，每種3顆總共9顆，沒想到竟要價360元，疑惑「自己是不是被坑了」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，她日前到台南旅遊時，在台南水仙宮市場一間水果攤購買水果，買了3顆棗子180元、3顆橘子80元、3顆蓮霧100元，總共花費360元。

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她表示，當時由於不清楚水果市價，所以沒有多想就離開了，回到車上朋友聽到水果價格後，才說自己被騙，讓她感嘆「下次不敢買了」，也好奇「請問是我太久沒買水果嗎」、「這個價格是正常的嗎？」

▲網友抱怨原文。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「菜市場水果也沒在便宜的」、「棗子這個大小最貴不能超過140吧」、「棗子應該沒這麼貴吧，除非它真的非常大顆」、「這個價格，我買不起，太誇張了」。

但也有人覺得，「是我就說不買了，水果放回去」、「水果因為價格會波動，所以購買前真的要問一下價格，有空最好貨比三家，才能避免被坑」，也有在地網友說，「水仙宮市場的價格本身就不便宜了，那邊是觀光地區，專賣觀光客的」、「水仙宮不意外，俗稱有錢人市場」、「水仙宮的水果攤是有錢人在買的，台南人路過」。