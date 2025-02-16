美女作家自爆為他生子！馬斯克打破沉默回應了　女方卻氣炸狂罵

▲作家聖克萊爾自曝為馬斯克誕下了一名孩子。（組圖／翻攝自X、路透）

記者葉睿涵／編譯

美國保守派網紅作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）15日自曝與億萬富翁馬斯克育有一名5個月大的孩子，隨後網上傳出她５年前就已籌謀要「陷害」馬斯克，吸引馬斯克在留言區寫下「哇」回應，但未直接承認或否認訊息。然而，聖克萊爾似乎對馬斯克的表現極度不滿，在社群平台憤怒開罵。

據《紐約郵報》報導，聖克萊爾的經紀人格利克里奇（Brian Glicklich）表示，馬斯克與聖克萊爾早已私下協商如何共同撫養孩子，不過由於媒體多次騷擾聖克萊爾及家人，因此聖克萊爾無法再繼續保密，不得不公開承認孩子的存在，同時她也在等待馬斯克承認自己是孩子的生父，並希望雙方能盡快履行協議，以確保孩子的幸福和安全。

Whoa — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2025

馬斯克至今未對聖克萊爾的說法做出正式回應。然而，聖克萊爾自曝的消息傳出後，社群媒體X上一個名為MILO的帳號就貼出聖克萊爾與友人2020年在X的對話，只見友人表示馬斯克已和一名女子有了孩子，「這（計畫）看起來不太可能成功」，而聖克萊爾則回應道，「事實上他已育有7個孩子，他換女人的速度很快。」

MILO以此為證據，抨擊聖克萊爾早在5年前便已開始策劃試圖「陷害」馬斯克，貼文隨後在網上引起瘋傳，就連馬斯克也在文章下方留言「哇」（Whoa），似乎在表達自己對相關貼文感到十分驚訝。然而，馬斯克的留言卻激怒了聖克萊爾，留言質問馬斯克「過去幾天我們一直在嘗試溝通，但你沒有回應，你什麼時候才能答覆我，而不是回覆一個PO出我15歲內衣照的誹謗專用帳號？」

▲聖克萊爾在X狂罵馬斯克。（圖／翻攝自X）

目前，馬斯克的律師團隊尚未對此事發表正式回應，事件仍持續發展中。而公開資料顯示，馬斯克此前已育有12名子女，其中包括與前妻威爾森（Justine Wilson)所生的5名子女、和加拿大女歌手格萊姆斯（Grimes）所生的3名子女，以及與旗下大腦晶片新創公司Neuralink主管齊利斯（Shivon Zilis）所生的一對雙胞胎。