美女作家再爆料！馬斯克主動私訊勾引　24歲淪地下情人住130萬金屋

▲作家聖克萊爾自曝為馬斯克誕下了一名孩子。（組圖／翻攝自X、路透）

記者葉睿涵／編譯

美國保守派網紅作家聖克萊爾（Ashley St. Clair）近日自曝5個月前誕下億萬富豪馬斯克的孩子，消息曝光後震撼外界。最近，聖克萊爾接受《紐約郵報》獨家專訪，透露2人的關係始於馬斯克在社群平台X給她發的私訊，隨後發展為地下關係。然而，馬斯克至今尚未對此發表任何置評，也未直接承認或否認相關說法。

據《紐約郵報》報導，聖克萊爾表示，她與馬斯克的關係始於2023年5月；當時馬斯克透過X給她發送私訊，但聖克萊爾只將對方當成網路迷因，並未過多留意。不久後，聖克萊爾進入保守派諷刺媒體《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）任職，並受邀前往舊金山。

某天，《巴比倫蜜蜂》要求她飛到舊金山採訪馬斯克，於是當時只有24歲的聖克萊爾首次在推特總部與馬斯克見面。訪談結束後，聖克萊爾收到馬斯克的簡訊，問她願不願意一同去羅德島州，此後2人關係升溫，而聖克萊爾也成為了馬斯克的地下戀人。

▲聖克萊爾懷孕後就未更新IG，直到她1月20日出席川普就職典禮時才po出活動照片。（圖／翻攝自X）

聖克萊爾懷孕後，突然就受到了馬斯克的嚴格限制。她被要求與外界隔絕，以免走漏懷孕的消息，並搬進馬斯克為她安排的紐約豪華公寓。據悉，這座公寓每月的租金高達4萬美元（約新台幣130萬元），同時還設有安保措施，而聖克萊爾也在懷孕後從Instagram上消失，直到她在1月20日發布一張出席川普總統就職典禮的照片。

聖克萊爾表示，馬斯克是一位「有趣且接地氣」的人，但他要求對孩子的身份保密，就連出生證明上也不能出現馬斯克的名字，讓她承受巨大壓力。她進一步指出，自己原本願意保持沉默，但近期媒體對她的窺探和騷擾令她不勝其擾，加上部分馬斯克​​的狂熱粉絲猜到她生下馬斯克的孩子，開始騷擾她和孩子，甚至進行暴力威脅。

聖克萊爾拒絕公開孩子的姓名，也未提供證明馬斯克是孩子生父的證據，但她強調，自己公開消息的目的並非爭取曝光，而是希望能為孩子營造正常的生活環境，不再活在秘密與壓力之中。目前，馬斯克尚未對此事作出回應，而他的代表律師也未回應媒體的置評請求。聖克萊爾則強調，她將繼續以母親的身分全心全意照顧孩子，並希望事件能早日落幕。