不甩火車警鈴！學生隊伍「龜速過平交道」師幫扛柵欄　誇張畫面曝

▲學生隊伍緩慢通過平交道。（圖／翻攝自爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

桃園八德永豐路的平交道近日出現驚險一幕！有民眾拍下，一群學生在平交道警鈴響起時仍在緩慢通過，直到校方人員趕緊吹哨，並且舉起手扛住要放下的柵欄，幾名學生才加快腳步通過。畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在「爆料公社」PO出影片，只見桃園某學校的學生隊伍正通過八德永豐路的一處平交道，過程中警鈴突然響起，不過已在軌道上的學生仍在緩慢通過，讓一旁校方人員只能徒手撐住即將降下的柵欄，並吹口哨示意學生趕快通過。畫面也讓原PO感嘆，「火車都要來了怎麼還慢慢走啦，平交道可是不吃帝王條款這套欸」。

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貼文一出，不少網友紛紛痛批「帝王條款火車也適用嗎」、「難怪台鐵經常誤點就是這群人」、「哪一個學校的，真猛、「符合台灣人的特質：溫水煮青蛙」、「比較想看火車停下來讓學生先走」、「沒有危機意識」。

根據《TVBS新聞網》報導，校方表示，由於附近的天橋被拆除，學生們只能穿越平交道上下課，放學時間人一多，平交道又靠近台一線，車子非常多，通行時學生走在人行道上，確實比較擁擠，因此通常會有校安人員隨行，如果平交道上還有學生，他們也會撐著柵欄讓學生盡速通過。