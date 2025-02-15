　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不甩火車警鈴！學生隊伍「龜速過平交道」師幫扛柵欄　誇張畫面曝

▲學生隊伍緩慢通過平交道。（圖／翻攝自爆料公社）

▲學生隊伍緩慢通過平交道。（圖／翻攝自爆料公社）

記者閔文昱／綜合報導

桃園八德永豐路的平交道近日出現驚險一幕！有民眾拍下，一群學生在平交道警鈴響起時仍在緩慢通過，直到校方人員趕緊吹哨，並且舉起手扛住要放下的柵欄，幾名學生才加快腳步通過。畫面曝光後，引發熱議。

一名網友在「爆料公社」PO出影片，只見桃園某學校的學生隊伍正通過八德永豐路的一處平交道，過程中警鈴突然響起，不過已在軌道上的學生仍在緩慢通過，讓一旁校方人員只能徒手撐住即將降下的柵欄，並吹口哨示意學生趕快通過。畫面也讓原PO感嘆，「火車都要來了怎麼還慢慢走啦，平交道可是不吃帝王條款這套欸」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友紛紛痛批「帝王條款火車也適用嗎」、「難怪台鐵經常誤點就是這群人」、「哪一個學校的，真猛、「符合台灣人的特質：溫水煮青蛙」、「比較想看火車停下來讓學生先走」、「沒有危機意識」。

根據《TVBS新聞網》報導，校方表示，由於附近的天橋被拆除，學生們只能穿越平交道上下課，放學時間人一多，平交道又靠近台一線，車子非常多，通行時學生走在人行道上，確實比較擁擠，因此通常會有校安人員隨行，如果平交道上還有學生，他們也會撐著柵欄讓學生盡速通過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
怪手司機囚禁KTV女員工！下體疲軟性侵失敗
台灣燈會週六逾220萬人次塞爆燈區　市府應變疏運方案
YTR DK開撕孫生「掀拍妹臀謊言」　再轟老闆酷炫操作噁心
古林睿煬未入選28人名單！經紀公司：尊重最後結果

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會「17萬人同時參觀」！高鐵增開17班次協助疏運

快訊／21:26台東縣長濱鄉規模4.0地震　最大震度2級

2025年「4生肖」小心遇劫！　命理師曝解方：可擋煞化吉

不甩火車警鈴！學生隊伍「龜速過平交道」師幫扛柵欄　誇張畫面曝

「Pokémon GO Tour：合眾地區」席捲新北！皮卡丘見面會、限定寶可夢等你來抓

吃完正餐「還想吃甜點」原因曝光　最新研究：攝取熱量多6倍

結完帳想儲值「要她重新排隊」　店員：算2個服務！全場吵翻了

Sean爆跟陳老師拆夥！他IG上回擊「可笑至極」：沒人能把我帶走

火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」慘敗！網驚票數：這比例要注意

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

台灣燈會「17萬人同時參觀」！高鐵增開17班次協助疏運

快訊／21:26台東縣長濱鄉規模4.0地震　最大震度2級

2025年「4生肖」小心遇劫！　命理師曝解方：可擋煞化吉

不甩火車警鈴！學生隊伍「龜速過平交道」師幫扛柵欄　誇張畫面曝

「Pokémon GO Tour：合眾地區」席捲新北！皮卡丘見面會、限定寶可夢等你來抓

吃完正餐「還想吃甜點」原因曝光　最新研究：攝取熱量多6倍

結完帳想儲值「要她重新排隊」　店員：算2個服務！全場吵翻了

Sean爆跟陳老師拆夥！他IG上回擊「可笑至極」：沒人能把我帶走

火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」慘敗！網驚票數：這比例要注意

塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

酷炫稱孫生性騷受害者是「瞎妹」！DK怒喊話業配廠商：找反骨合作慎思

台灣燈會「17萬人同時參觀」！高鐵增開17班次協助疏運

ØZI霸氣勾脖辣模女友放閃！　「甜曬貼臉合照」網看瞎：好浪漫

鄭華娟逝世將1年　好友哽咽獻唱悼念：我們都非常想念妳

彰化女租客「屋內燒雜物」釀火災受困！鄰居嚇壞逃命　消防急搶救

台灣燈會週六逾220萬人次塞爆燈區　市府應變疏運方案

川普成立能源委員會　滿足AI電力需求與中國競爭

DK開撕孫生「怒掀拍妹臀謊言」　再轟老闆酷炫噁心：不配得到流量

范瑋琪、張韶涵「即將拼盤同台」　網嚇瘋：這主辦真的很敢！

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

生活熱門新聞

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」

幼兒園弟「結帳差6元」她秒付清！隔天一到超商暖爆

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

放完228才報到！人資告知「不錄取了」　她傻見補償

明「強烈未滿」冷氣團來襲　氣象專家：又要連續冷好幾天

「搭高鐵1狀況」美國婆婆下車急問：不能有聲音？

不是牙刷！旅館沒「1用品」他喊超莫名

更多熱門

相關新聞

騎微型電動二輪車不戴安全帽 東港警校園宣導

騎微型電動二輪車不戴安全帽 東港警校園宣導

為防範青少年學生族群交通事故、反詐騙資訊及婦幼安全，東港警分局聯合宣導團隊於12日到東港鎮國立東港高級海事水產職業學校，針對微型電動二輪車、路口安全、網路詐騙及兒少性剝削等進行宣導，確保人身安全。

2025台灣燈會四大特色市　掌握進擊的巨人最佳視角

2025台灣燈會四大特色市　掌握進擊的巨人最佳視角

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供多樣化餐點

桃園發表營養午餐亮點食譜　提供多樣化餐點

台灣燈會雨中表演5分鐘12摔　舞者受傷

台灣燈會雨中表演5分鐘12摔　舞者受傷

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

台灣燈會在桃園　日本成田市長趣談觀光文化

關鍵字：

學生平交道緊急救援桃園校方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「不捨具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

澳門童重傷　退休熱心男狂飆送醫畫面曝

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面