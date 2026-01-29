樂極生悲！19歲男大生潑酒精慶生　學弟燒成火人

▲一名男大生對學弟惡作劇，刻意朝對方身上潑酒精點火，導致學弟燒成重殘。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

原本開心的校園聚會，卻因為一個超離譜的玩笑毀了。2024年9月，19歲的曾姓男大生與學弟去夜唱，看到張姓學弟醉得不省人事，曾男竟然拿KTV的酒精朝對方身上狂灑，甚至直接灌進衣領跟褲頭，隨後點火引燃，火勢瞬間失控，把學弟燒成重傷。最終，曾男被依傷害致重傷罪判處4年6月徒刑。

判決揭露，曾男與學弟們去KTV狂歡，散場時，他看到張姓學弟醉倒在地，竟然玩心大起，將酒精噴灑在對方身上並灌入衣褲內，之後掏出打火機點火，瞬間讓學弟變成火球！

遭火燒的學弟傷勢？

這場火導致學弟全身39%嚴重燒燙傷，傷勢遍及後頸、軀幹、左上肢及雙下肢，這對正值青春的大學生來說簡直是噩夢，儘管救回一命，但大面積的無法消退疤痕與13.5%汗腺功能喪失，已經被醫師判定無法痊癒。

把學弟燒成火人的男大生如何辯解？

然而，曾男在庭上還想賴帳，辯稱只是腳步不穩、想惡作劇嬉鬧，甚至說自己有幫忙滅火，企圖用過失傷害來脫罪。不過，法官調閱監視器後直接打臉，發現曾男點火動作根本是故意的，他特地繞到學弟身後點火，法官認為身為大學生應該很清楚酒精加火有多危險，曾男明明知道酒精是易燃物，卻執意在對方身上點火，這種行為完全超越了嬉鬧的界線。

最終判決為何？

雖然曾男曾支付醫藥費與慰問金共26萬多元，但他始終否認存心傷人，法官痛批曾男缺乏悔意，至今都還沒取得受害者的原諒，造成被害人永久的身心傷害，最終依傷害致重傷罪判處4年6月徒刑。全案可上訴。

