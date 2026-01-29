台南仁德資源回收場火警！倉庫紙箱堆狂燒　警消急出動85人搶救

▲台南市仁德區資源回收場火警。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市仁德區三甲一街28日晚間發生一起火警！警消於晚間8時46分接獲報案，一處資源回收廠起火燃燒，隨即派遣18車、共41名消防人員及44名義消趕赴現場搶救。消防人員於晚間8時53分抵達，發現現場為倉庫內的廢棄紙箱堆起火，隨即出水灌救，火勢於晚間9時44分獲得控制，並於晚間10時21分順利撲滅。經初步清查，現場燃燒面積約50平方公尺，所幸並無人員傷亡。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。