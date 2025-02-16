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新光三越男樓管骨折重傷住院！　姊姊曝：公司承諾工作免擔心

▲▼台中新光三越氣爆，姜姓男樓管重傷，姊姊受訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲新光三越姜姓男樓管重傷，姊姊受訪。（圖／記者白珈陽攝）

文／中央社

新光三越台中店氣爆造成4死30多傷，其中姜姓男樓管傷勢嚴重住院；姜男姊姊今天受訪說，平時較少跟弟弟聊工作情形，公司也請他們不用擔心弟弟出院後工作問題。

新光三越台中店13日中午發生氣爆意外，造成4死30多傷，其中1名傷者為姜姓百貨公司男樓管，姜男在氣爆發生前，曾傳1張百貨公司施工時的照片給姊姊，氣爆發生後，男子因嚴重頭部外傷、多處骨折，且呼吸不順，被送往台中榮民總醫院急救，目前仍在加護病房接受治療。

姜男姊姊接受媒體聯訪時說，弟弟現在狀況就是依醫師指示好好休養，父母也在醫院陪弟弟，讓他可以慢慢康復，公司每天也都會派人來醫院關心弟弟狀況，也跟他們承諾不用擔心弟弟出院後工作問題。

有媒體詢問姜男工作情形，姜女則說明，平時較少跟弟弟分享他工作時情形，家人如果有去台中的話會去探望，但工作壓力大不大等問題，則沒有聊到。

姜女說，因她從事室內裝潢相關工作，弟弟在百貨公司工地時有傳照片說人也在工地，她當時也提醒弟弟工地蠻髒的，回到家記得清潔頭髮等，只是與弟弟分享一些在工地工作經驗；也要請大家，不要在網路上分享轉貼弟弟照片。

▲新光三越,氣爆（圖／記者許權毅攝）

▲台中新光三越13日發生氣爆（圖／記者許權毅攝）

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