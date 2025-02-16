台中百貨突襲大稽查！再抓這3家防火區劃、消防設備有缺失　

▲新光三越氣爆案第4天，中市府針對轄內39間百貨賣場稽查。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆案第4天，澳門籍2歲女童以及24歲姜姓樓管仍命危，釀災確切原因也尚未釐清。台中市政府針對轄內39間百貨量販稽查，昨日再度發現金典綠園道商場、勤美百貨、老虎城這三間有出現「燃氣設備、餐廳廚房防火區劃及消防設備」等缺失事項，建築法最高可罰30萬元，消防法規由消防局裁處。

▲昨日再度稽查，發現老虎城、金典綠園道商場以及勤美商場有缺失。（圖／記者許權毅翻攝）



都發局指出，14日稽查「日曜百貨、廣三SOGO百貨、家樂福文心店、好市多南屯店」等4家場所，其中「日曜百貨、好市多南屯店」等2家稽查項目尚符合規定；廣三SOGO百貨、家樂福文心店等2家查計有「餐廳廚房防火區劃」及「消防設備」等缺失事項，涉及建築法部分將依法處以六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善。

15日擴大辦理，由原分2組人力增加為3組人力，由都發局專委分頭帶隊，包括經發局、消防局、勞工局、欣中天然氣公司及專業檢查機構(含建築師)等派員配合聯合稽查，稽查場所已由每日4家增加為6家。

稽查6家場所，其中台中秀泰廣場站前S1館及S2館、誠品生活480等3家檢查項目尚符合規定。金典綠園道商場、勤美百貨、老虎城等3家查計有「燃氣設備、餐廳廚房防火區劃及消防設備」等缺失事項，涉及建築法部分將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善；涉及消防法規部分由消防局另案裁處；此兩日其餘宣導事項，如增設瓦斯偵測器等安全設備，亦已於現場告知業者考量改善。

台中市政府表示，後續將持續針對39家大型百貨商場及量販店聯合稽查至專案結束，以期盡早發現各項公安問題，以利盡早改善，以維護市民公共安全。