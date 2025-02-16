4天收到115通電話！新光三越本部長：比社會大眾更想知道原因

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中新光三越氣爆釀4人死亡慘劇，案件進入第4天，新光三越今日如期進行「每日說明」。本部長曹美虹說：「相信我，我絕對比社會大眾更想知道（氣爆）原因是什麼，新光三越絕不逃避。」並鞠躬向第一時間幫忙的警消醫護、無名英雄致謝。

▲新光三越氣爆原因尚未釐清。（圖／記者許權毅攝）



新光三越本部長曹美虹說，今日仍是進行善後工作，也持續關心受傷朋友、夥伴，13日起正式開設的受害人專線（0800-008-011），截至目前已經接獲115通來電，主要是涉及車損、受傷、顧客取貨及訂貨等相關問題，10位同事每日持續處理。

▲新光三越本部長曹美虹今日下午受訪，鞠躬致謝。（圖／記者白珈陽攝）



曹美虹表示，「還是要再次向第一時間幫忙的無名英雄、警消 醫療、媒體以及各界人士致謝，大家辛苦了，希望所有事情可以往越來越好方向走，我們一定全力以赴努力。」

至於事發12樓預計拆除時間為何？是否有新進展？曹美虹說：「這也是回到偵查過程，相信我，我絕對比社會大眾更想知道原因是什麼，我們一定再次強調，今天事故原因，新光三越絕不逃避責任，因為我們要對太多人要說明，會全力協助檢警。」

▲新光三越強調，全力配合檢警調查。（圖／記者陳以昇攝）



有媒體詢問，欣中天然氣認為恐怕是擅自切割管線釀禍。曹表示，「我沒有辦法說明『他人說什麼』，但我們頂著負責任態度，全力配合檢警釐清。」