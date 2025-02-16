港產「龍鳳胎」大貓熊今亮相　「貴賓團」搶先看一人1500港幣

▲香港「龍鳳胎」大貓熊幼崽今天首次亮相，香港市民搶排隊、拍照觀看 。（圖／翻攝 星島網）

記者任以芳／綜合報導

香港「雙胞胎」大貓熊今（16）日正式與民眾見面！海洋公園早上10時開園，許多貓熊粉早上7時左右就開始在大門外排隊，預計一天限定5000人進場觀看雙胞胎貓熊，園區特地新增「貴賓團」限定40人，搶先在開園前入內看貓熊寶寶。

香港首對龍鳳胎貓熊寶寶今天16日正式與公眾相見歡，昨天15日，龍鳳胎貓熊迎來半歲生日，香港海洋公園舉辦生日慶生會，香港特區行政長官李家超等政府官員到場參與。

綜合港媒《星島日報》報導，今天早上香港海洋公園尚未開門，有上百名香港市民在樂園外排隊等待入場。市民陳先生表示，已經做了十多年「貓熊粉」，從香港第一代大熊貓「安安」和「佳佳」開始，就經常到海洋公園，自己很期待見龍鳳胎小貓熊。

《香港電台》報導則指出，在香港出生的大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」16日正式與公眾見面，十分活潑，不時攀爬樹枝和鞦韆，兩隻熊貓還碰頭玩耍，吸引市民不斷用手機拍攝或錄影。

▲ 「龍鳳胎」貓熊名字尚未定案，香港市民親切呼喊「家姐」、「細佬」（貓熊姊姊、弟弟） 。（圖／翻攝 央視）

由於人數眾多，園方安排民眾早上10時至下午3時排隊進入展館觀賞大熊貓，預計每日可接待約5000人。貓熊館內只能容納約100人，因此園方採取「流水式」入場安排，每人每次可逗留約5分鐘。

如果覺得互動時間不夠，海洋公園每天還設「貴賓團」，在開園前入內參觀，有更多時間見大貓熊，每人收費1500港元，最多容納40人。同時準備每日定時直播「家姐」「細佬」的生活，讓公眾可以時刻留意它們的成長歷程。

▲「盈盈」成為有記錄以來最年長初次成功產子的大貓熊，而且還是龍鳳胎。（圖／翻攝 央視）

回顧2024年8月15日凌晨，大陸方面贈與香港的大貓熊「盈盈」「樂樂」誕下一對龍鳳胎。剛出生時，兩隻大貓熊寶寶身體非常脆弱，但經過半年時間的精心呵護和餵養，體重已經從100多克長到約11公斤。

目前兩只大貓熊寶寶體格健壯，性格活潑好動，能獨立攀爬、奔跑。香港市民親切的稱呼雌性幼崽為「家姐」，雄性幼崽則是「細佬」（意思分別是貓熊姊姊、弟弟）。

《人民日報》報導指出，這對龍鳳胎的父母「樂樂」和「盈盈」是香港回歸祖國十週年之際，大陸政府贈送香港的第二對大熊貓。此外，這對龍鳳胎的誕生是首次有大貓熊成功在香港「開枝散葉」，母親「盈盈」也成為有記錄以來最年長初次成功產子的大貓熊。