恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」　孫子墜樓亡

▲香港元朗發生三代滅門命案。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

香港元朗11日晚間發生驚悚三代命案，93歲與69歲的文姓父子陳屍振興新村屋內，其後93歲死者的19歲男孫則被發現在附近大樓墜落死亡，一天之內三條性命葬送，當地警方目前列為謀殺案，已介入調查。

根據中國報的報導，員警在命案屋內找到染血的刀具利器，喪命的父子頭部均受重創，身上多處傷口大量出血，不排除有他殺可能性。三名死者分別為人稱「文叔」的文彥均（93歲）、文叔的兒子文國強（69歲）以及文叔的孫子文浩朝（19歲），其中文浩朝是在朗屏邨墜樓身亡。

▲死者「文叔」是當地大地主。

19歲死者文浩朝估計是在晚上7時49分離開振興新村兇場現場，警方後來在晚間8時12分接獲一名男子報案，指振興新村發生命案，約5分鐘後，警方便接獲文浩朝在朗屏邨墜亡。

報導也指出，「文叔」為當地大地主，定居在振興新村已有20多年，曾經營「國記食店」，但於10年前結束營業。而文叔的妻子已入住養老院。文叔雖已93歲，但身體仍算硬朗，會自己動手打理家務，煮菜且騎單車外出，最近才改坐電動輪椅，且他在新田有一塊土地，傳曾拒絕收購，現正打官司。警方目前已介入調查，望能進一步釐清案情。

▼員警在命案屋內找到染血的刀具利器。

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