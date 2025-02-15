　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」　孫子墜樓亡

▲香港元朗發生三代滅門命案。（圖／翻攝自看看新聞）

▲香港元朗發生三代滅門命案。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者曾羿翔／綜合報導

香港元朗11日晚間發生驚悚三代命案，93歲與69歲的文姓父子陳屍振興新村屋內，其後93歲死者的19歲男孫則被發現在附近大樓墜落死亡，一天之內三條性命葬送，當地警方目前列為謀殺案，已介入調查。

根據中國報的報導，員警在命案屋內找到染血的刀具利器，喪命的父子頭部均受重創，身上多處傷口大量出血，不排除有他殺可能性。三名死者分別為人稱「文叔」的文彥均（93歲）、文叔的兒子文國強（69歲）以及文叔的孫子文浩朝（19歲），其中文浩朝是在朗屏邨墜樓身亡。

▲香港元朗發生三代滅門命案。（圖／翻攝自看看新聞）

▲死者「文叔」是當地大地主。

19歲死者文浩朝估計是在晚上7時49分離開振興新村兇場現場，警方後來在晚間8時12分接獲一名男子報案，指振興新村發生命案，約5分鐘後，警方便接獲文浩朝在朗屏邨墜亡。

報導也指出，「文叔」為當地大地主，定居在振興新村已有20多年，曾經營「國記食店」，但於10年前結束營業。而文叔的妻子已入住養老院。文叔雖已93歲，但身體仍算硬朗，會自己動手打理家務，煮菜且騎單車外出，最近才改坐電動輪椅，且他在新田有一塊土地，傳曾拒絕收購，現正打官司。警方目前已介入調查，望能進一步釐清案情。

▼員警在命案屋內找到染血的刀具利器。

▲香港元朗發生三代滅門命案。（圖／翻攝自看看新聞）

ETtoday新聞雲提醒您，請給自己機會。
自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北女開車「闖進人行地下道」！整台掉下去
周杰倫情人節放閃昆凌超甜！
大樂透頭獎4.72億元一注獨得！
新光三越氣爆無限期停業！300多名員工「帶薪休假」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」　孫子墜樓亡

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸「道歉文」嗆：你們小時候沒犯過錯？

陸委會諮委：陸若以人民幣貶值應對關稅戰　新台幣恐受影響

金價連漲！陸年輕人急拿父母「舊首飾換新」…33g僅換到22g

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

顧客稱貢丸內藏「1cm刀片」…口腔遭劃破　陸海底撈：已調查

美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡導致

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

謝祖武昔傳緋聞遭母嗆：怎麼配得上？

恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」　孫子墜樓亡

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　蕭旭岑：盼媽祖成為兩岸合作契機

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛：沒對象就寫檢討報告

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸「道歉文」嗆：你們小時候沒犯過錯？

陸委會諮委：陸若以人民幣貶值應對關稅戰　新台幣恐受影響

金價連漲！陸年輕人急拿父母「舊首飾換新」…33g僅換到22g

路透：習近平將召開座談會提振經濟　馬雲等人將出席

顧客稱貢丸內藏「1cm刀片」…口腔遭劃破　陸海底撈：已調查

美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

廣西一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡導致

發災難財？女直播主連2天現身新光三越氣爆現場　講進度兼賣產品

川普「再點名台灣」搶晶片生意　學者提3策略因應

恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」　孫子墜樓亡

台男赴日旅遊「涉偷拍22歲櫻花妹裙底」遭逮！日檢方不起訴

花蓮民宿推「地震優惠」　震度6級以上免費入住

台茂「480秒無人機秀」今限定！有笑臉、星星圖案　228市集免費逛

52歲乘客高鐵上昏厥無呼吸心跳！男大生「跪地搶命」把他救回來

【0成本發家致負】奔波一整天撿廢鐵賣錢 收割黑金驚變「負二代」XD

大陸熱門新聞

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸PO奇葩道歉文遭圍剿

台灣師生看《哪吒2》感動掉淚　

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

金價連漲！陸年輕人急拿父母舊金飾換新

恐怖滅門命案！香港一家三代「同天慘死」

手機半夜不受控「自己下單」　男子醒來傻眼：買了6萬手錶

不結婚就開除！陸化工廠逼員工談戀愛

超《冰雪奇緣》！陸媒：《哪吒2》將比肩《鐵達尼號》

讀60萬字哪吒原著後　DeepSeek竟可推理出逾4000條人物關係

陸黃金回收成長3倍！婦人一次變現359萬

陸委會諮委：陸恐以人民幣貶值應對關稅戰

美艦穿越台海　陸國防部：激發中國人民統一決心意志

陸男稱在海底撈吃到「1cm刀片」

一家五口一氧化碳中毒亡　疑關門窗洗澡導致

更多熱門

相關新聞

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸PO奇葩道歉文遭圍剿

男童狂舔壽司郎薑片夾！爸PO奇葩道歉文遭圍剿

香港一名男童在壽司郎沙田分店用餐時，被拍到多次舔舐公用的薑片夾，影片在網路上瘋傳，觀看人次超過百萬，引發衛生疑慮。事後男童的父親雖發文道歉，不過卻將矛頭指向網友「小題大作」，更指這次事件是店家利用他們進行免費宣傳，誇張說法一出，再度被網友罵翻。

少女遭刺亡　兇嫌「電玩不順」洩憤

少女遭刺亡　兇嫌「電玩不順」洩憤

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

緬甸詐騙園區「1萬人被逮捕驅離」！轉交給泰國

緬甸詐騙園區「1萬人被逮捕驅離」！轉交給泰國

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

關鍵字：

大陸要聞香港元朗文彥均命案

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕參加「大S告別聚會」

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

獨／移民署新竹專勤隊遭搜　隊長被帶走

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

iPhone預設設定恐招駭客　專家教3招自保

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

男1個月內狂吃1000蛋 身體驚人變化曝

即／大樂透4.72億一注獨得！獎落台中北屯

新光三越氣爆　300多名員工「帶薪休假」

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

高雄楠梓後勁溪驚見浮屍　警消打撈中

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

更多

最夯影音

更多

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面